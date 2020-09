El ‘lifting’ de pestañas, la nueva tendencia para mejorar tu mirada y ¡olvídate de la máscara de pestañas!

Este tratamiento no precisa la aplicación de rulo o pegamento para conseguir el efecto deseado, “por lo que no agrede las pestañas y se puede lucir un rizado natural “, añaden. En este sentido, no se necesita una preparación previa antes de aplicar el lifting y la recuperación es inmediata.

Se trata de un tratamiento rápido, ya que su aplicación dura aproximadamente de 30 a 45 minutos , que no tiene efectos perjudiciales en el pelo y que puede durar hasta ocho semanas. Es perfecto para aquellas personas que no tengan las pestañas muy largas y que busquen un resultado completamente natural.

