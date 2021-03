El líder opositor ruso Alexei Navalny inicia una huelga de hambre en prisión

“Una vez (el oligarca) Mijaíl Jodorkovski, que estuvo 10 años en prisión, me dijo que lo importante allí es no enfermar. Nadie te va a curar. Si enfermas gravemente, morirás “, afirmó en un mensaje que su equipo colgó en la red social Instagram.

“En lugar de asistencia médica, me torturan con privación del sueño, me despiertan por la noche ocho veces”, ha denunciado Navalni, quien afirma que las autoridades de la prisión persuaden a los presos activistas para que intimiden a los reclusos y que no limpien alrededor de su cama.

“Tengo derecho a llamar a un médico y obtener medicamentos. No me dan ni lo uno ni lo otro. El dolor de espalda se ha trasladado a la pierna. Algunas partes de la pierna derecha y ahora de la izquierda han perdido sensibilidad” , ha asegurado.

You May Also Like