El líder del grupo ultraderechista Proud Boys celebró el asalto al Capitolio y advirtió que prevé más acciones de este tipo

“ Yo no quiero que pase, pero afortunadamente esto es un recordatorio para estos políticos de que trabajan para nosotros. Nosotros no trabajamos para ellos ”, agregó.

En una conversación telefónica con The Wall Street Journal , Tarrio afirmó que este tipo de acciones “seguirán pasando” si el presidente electo del país, Joe Biden, y el partido demócrata no escuchan al sector de la población que tiene dudas sobre la legitimidad de las últimas elecciones del país .

