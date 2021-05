El líder del Frente Polisario, hospitalizado en Logroño por covid-19, ya tiene fecha para declarar ante la Audiencia Nacional

Antes de la imputación, el secretario general del Frente Polisario tenía prevista una visita a España. Tras conocer la citación, no viajó a España, donde iba a participar en la Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). De esta forma, no compareció ante el juez en relación a la querella por presuntas violaciones de derechos humanos.

