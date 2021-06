“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”, dijo la poeta Emily Dickinson. Existen muchas metáforas que comparan al libro con un viaje o esa puerta que nos permite entrar a otros mundos, otras realidades, ajenas a la nuestra, pero que se parecen a la que vivimos, ya porque soñamos con un mundo posible o porque el que conocemos es injusto y quisiéramos mejorarlo. Por ese motivo tan sencillo viajamos con la lectura. La noción de viaje no solo está en los libros con temas de desplazamiento o que nos hablan de otras regiones. El viaje puede ser un encuentro, una declaración, una revelación, una descripción de algo próximo, no tan lejano, pero que permite tener una idea más general del mundo: es un viaje del conocimiento.

