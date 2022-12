el libro ‘¿Quién es la Bicha de Balazote?’ los saca a la luz

“Hubo una época en la que se llevó bien, cuando empecé en Youtube a divulgar historia hubo un tiempecito que bien, luego una época que muy mal, porque había temas que no podíamos tocar”, hace ver el divulgador. Sobre todo si querían monetizar su trabajo, es decir, si querían sacar algún rendimiento económico de su labor. “ Había temas que Youtube los censuraba, porque los consideraba, entre comillas, vamos a decirlo así, peligrosos o susceptibles de no ser atractivos para los anunciantes”, dice Pérez.

“El hecho de que no conozcamos estos hallazgos que son muy trascendentes o muy reveladores que plantean dudas sobre cosas que parecían muy claras es porque, en general, no estamos muy interesados por la Historia o porque es una disciplina que no pertenece al gran público “, se aventura a explicar.

