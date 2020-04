‘El libro que escribió la mamá de Mónica Serrano es una falacia’, afirma abogado

García concluyó esta entrevista diciendo: “Esa niña solo tenía un año y seis meses. Esa niña jamás pudo haber hecho algo malo. ¡Jamás! Donde tenemos que buscar es en los padres, en los familiares y el entorno. Si ella (Grifina) no ha desmayado, yo mucho menos. En 17 años y todos estos meses no he parado, pese a la amenaza que sea”.

En entrevista a este medio acotó que, en algún momento, Grifina le contó que ella sabía que no encajaba dentro de la comunidad. Y por casualidades de la vida, una hermana de crianza le expresó: “Tú no eres hija de mi mamá ni de mi papá. Tú te llamas fulana de tal y tu madre es fulana de tal”.

“Hay una sola cosa que se le revirtió a ella… Ella pone en ese libro que la misma Mónica Serrano se va a encontrar. Yo quiero decirles que la joven Grifina López llevaba una investigación sobre su procedencia. Es lo único que pienso, que es como Dios, quien le puso esas palabras en la boca. Quien se está encontrando es la misma Grifina, ella hizo su propia investigación. Eso es lo único que yo sé. Yo no fui quien dio con ella. Eso que dijo Mónica García no es de ella, es del Señor “, señaló el también investigador .

