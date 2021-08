El libro más íntimo de Jacobo Celnik

Cuando se me ocurrió la idea para El pintor de Auschwitz evidentemente no solamente era una necesidad de explorar otros géneros y otras temáticas sino también que fuera de la mano de mi evolución natural como escritor. Más que un cambio de género creo que cambia es el tipo de historias a las que me estoy aproximando dejando a un lado las historias relacionadas con la música y metiéndome más en los terrenos de la genealogía familiar.

