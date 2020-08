El libro ‘Diez negritos’ de Agatha Christie cambia de título y ahora se llamará ‘Eran diez’ por decisión de su bisnieto

“Ella no querría un título que distrajera de su trabajo… Si solo una persona se sintiera mal, ¡sería demasiado! Ya no debemos utilizar términos que puedan hacer daño: este es el comportamiento a adoptar en 2020 …”, concluía.

La obra cambia de título y pasará a llamare Eran diez por decisión de su bisnieto, James Prichard. Pero esta no es la única modificación que tendrá la obra, Prichard aseguró a AFP que la palabra “nigger” (negro), una expresión extremadamente despectiva en el mundo anglosajón y escrita 74 veces en la versión original de la historia, no aparecerá en esta nueva edición de la editorial Éditions du Masque.

You May Also Like