El Lev. de Pesas, va para 20 Años de no asistir a J. Olímpicos

Las Notas Sueltas: N°1) Pese a que el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, es uno de los miembros fundadores del PRD, en este l apodado: “El Buen Gobierno”, como miembro del Consejo Consultivo de Salud del gobierno, donde el Ministro del MINSA, es el ‘cuestionado’ Dr. Luis Francisco Sucre, en una publicación del ‘Diario La Prensa del viernes 23 de Oct. 2020, en la plana principal una noticia titula: “Asesor de salud pide que se aclare compra de batas”. Contenido: “Si están entregando INSUMOS DE MALA CALIDAD, entonces que se investigue, y se tomen las medidas necesarias”, indicó el médico Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud del gobierno, sobre las DENUNCIAS de personal SANITARIO que pide el retiro inmediato de BATAS, que compraron con “cartuchos” y que se estarían entregando en los centros de atención de salud del país”. ¿Qué dirá ‘SE’, ‘LCC’, desde su ‘Burbuja de Aire’, o su ‘VP’, y Ministro de la Presidencia sobre este caso?. Recuerden que el ‘HD’ Crispiano Adames del Circuito Elec. 8-7, se opuso, con una denuncia pública al nombramiento del Dr. Francisco ‘Paco’ Sucre en este cargo. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2.) Pese a que la Fepat desde la presidencia de Ricardo A. Sasso, hasta el de turno que ocupa Mario Quintero, un devoto ‘Yes-Man’ del COP, Camilo Amado Varela, no ha entendido que fue error involuntario del Catedrático Oscar Suman Carrillo, la afiliación a Sur-América, (Consuldalte), cuya sede está en Brasil, y no a NORCECA, como el resto de países de ‘CA’ y Área del Caribe. Con la Pandemia de COVID-19, sumado al alto grado de irresponsabilidad ‘ y no me importa’ del Presidente de Brasil, ‘SE’, Jair Bolsonaro, donde a la fecha de hoy el país tiene 5,251,127 casos del Covid-19, y 154,226 Muertos, se anuncia un certamen de Atletismo en el Norte/Nordeste de Brasil, donde la FEPAT, no estará presente. Es la 44 Edición del ‘Trofeo de Atletismo Mayor, Manoel Trajano Norte-Nordeste, de Brasil, del 31 de octubre al 1 de noviembre en Recife, agregan que tiene todo para ser uno de los mejores del país, y Pernambuco buscará la 16ª conquista consecutiva.

Hay una inscripción de 260 atletas de 15 Estado de las regiones Norte y Nordeste.

Entre los inscritos mencionan a Eduardo Rodrígues de Deus, (110/con Vallas). El campeón ‘SA’ Bajo Techo Alexsandro do Nacimento Melo, (Salto Triple y Largo), y el Campeón ‘SA’ Rodrigo Pereira Nascimento, (100 y 200 mts.). Los dos primeros están clasificados para los ‘JO’ Tokío-2021, mientras que Rodrigo debería formar parte del relevo 4 x100 Mts. en los ‘JO’, ya que fue el titular del equipo campeón mundial en Yokohama, Japón, y los ‘JP’ en Lima, Perú, las dos competencias celebradas en 2019. Estaré pendiente de los resultados.

En este espacio sigo repitiendo el error garrafal introducido en la Ley 50 del 2007 que rige el deporte en Panamá. Que comprende la Ley 16 de 1995, que reorganizó el Instituto Nacional de Deportes, y la Ley 50 de 2007, que reforma dicha ley. En el Capítulo I (Disposiciones Generales), Martín Torrijos, entonces Pres. de la Rep. y Ramón Cardoze, ‘DG’ del INDE, echaron en la letrina, los Artículos de la Ley N° 16 de 3 de mayo 1995. En el Art. 11 de la Ley 50 del 2007 ahora dice: “Para ser Director General de Pandeportes. 1) Ser. de nacionalidad panameña. 2). Tener 30 años de edad. 3) Poseer solvencia moral y profesional. 4), TENER CONOCIMIENTO en ASPECTOS DEPORTIVOS y ADMINISTRACIÓN. (Con esto cualquiera puede ser ‘DG’ de Pandeportes, como viene ocurriendo). 5) No haber sido condenado por delitos contra la Admin. Pública, el honor y la libertad sexual.

Con esto lograron ‘echar al tinaco’, el contenido del DECRETO EJECUTIVO 112 de 17 de junio de 1980. Por el cual se reglamenta el Deporte Aficionado Post-Escolar en la República de Panamá, firmada por el Dr. Aristides Royo, Presidente de la Rep. Este fue lo que llevó nuestro deporte al estado actual, en que ni el Presidente de la

Rep. etc., tiene idea de la importancia del METODÓLOGO en una Institución Deportiva, que es la persona que debe conducir el proceso de supervisión, control, dirección, y evaluación, así como un elemento muy importante

dentro del proceso competitivo que es el pronóstico, en las diferentes modalidades deportivas.

En el Coctel del viernes 23 de Oct 2020. El Título Principal: La Lucha no Asiste a ‘JO’ desde el Centenario, Atlanta, Georgia, 1996. Sumario: “Último participante panameño, fue Alfredo Far en los XXVI Juegos Olímpicos.

Por no tener el ‘DT’ de Deportes de Pandeportes, Irving Saladino, idoneidad y conocimientos de Metodología del Deportes, no tiene idea del estado de la Lucha Olímpica, lo mismo que el ‘DG’ Eduardo Cerda. Ahora bajo el nombre de ‘United Worldwrestling, (En Español Lucha Mundial Unida), que tiene tres modalidades. HOMBRES

ESTILO LIBRE, con 10 Categorías. 57 kilos, 61,65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 y 125 kilos. Estilo Greco-Romano, (solo hombres) 55 kilos, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, y 130 kilos. RAMA FEMENINA. Solo Estilo Libre. 50 Kgs., 53,57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kilos.

Comenzando por el Ranking del Estilo Libre Hombres, para los 32° JO’ de Verano, Tokío 2021, Panamá no tiene atletas en el ranking de ninguna de las 10 categorías, pese a los grandes atletas que ha tenido en ‘JO’. Veamos a los atletas latinos y de América en la clasificación. En 57 Kgs. #7), Oscar E. Tigreros, (Col), 22 Puntos. #12), Andreu Reineri Ortega, (Cub), 18 Pts. En 65 Kgs. #12), D. John, (USA), 20 Pts. #14), (ECU.), Mauricio Sánchez,

18 Pts. A. #17 ARG), Alejandro A. Diatribas, 16 Puntos. #20), (PER), Sixto A. Pedragas, 16 Puntos. EN 70 KGS. #9) (USA), James AA. Ashnault, 10 Pts. #15), (MÉX), Disair Brandon Díaz, 16 Pts. #19 (CAN). Saint Duc Manning, 14 Pts. En 74 KGS. #4 (USA) 43 Pts. #7 (Pto. Rico) Franklin Gómez, 26. Pts. EN 79 KGS. #12 (USA), Michael J. Nolf, 18 Pts. #18 (CAN), 16 Pts. EN 86 KGS. #5) (COL), Arturo Carlos Méndez, 35 Pts. #6,(USA), David Dieringer, 32 Pts. #7 (USA), James P. Dowing, 25 Pts. # 9, (Pto. Rico), Esthsn A. Ramos, 21 Pts. #10, (CUBA), Yulieski T. Queralta, 20 Pts.

EN 92 KGS. #11 (JAM), Patrick Arthur Angus, 18 Pts. #15, (COSTA RICA) Leonar Maxwell 16 Pts. EN 97 KGS. #2 (USA), Federick Kyle Snyder., 57 Pts. #18, (CUBA), Reineris Salas Pérez. EN 125 KGS. #7 (CAN), 28 Pts. Pasamos al Estilo Grecorromano. EN 55 KGS. #3, (USA), Max Emiliano Nouvay , 48 Pts. #14) (CAN), Imran Akhtar Kiern, 16 Pts. EN 60 KGS. #12, (COL), Dicther Toro Castañeda, 18 Pts. #17 (USA), 16 Pts. EN 63 KGS. #14, (USA), Robert Ryan Mango, 16 Pts. #19, (ECU.) Andrés Arroyo Montano. 14 Pts. EN 67 KGS. #1 (CUBA), Ismael Borrero Molina, 89 Pts. #10), (VEN.), Anthony Palencia Puentes, 22 Pts. #15, ( MÉX), Diego Martínez, 18 Pts. #19 (USA), Alejandro Sánchez, 16 Pts. #20 (ECU.) Christian Rivas 16 Pts. EN 72 KGS. #11 (USA), Raymond A. Bunkery III, 18 Pts. #19 (BRA.) Junior Joilson De Breto, 16 Pts.

EN 77 KGS, #6, (VEN), W. De Jesús Rivas Espinoza,26 Pts. #14), (CUBA), Yosvanys Peña Flores, 18 Pts. #18, (USA), Patrick. H. Smith, 16 Pts. EN 82 KGS. #3), USA), S. John Watler, 26 Pts. #16, (MÉX.) José A. Vargas, 16 Pts. EN 87 KGS. #5, (CUBA), Daniel Gregorich, 30 Pts. #7, (USA), Josef Patrick Rau, 28 Pts. #9. (VEN), Luis A. Avendaño Rojas, 24 Pts. #19 (COL), Carlos Muñóz Jaramillo, 16 Pts. EN 97 KGS. #7 (USA), G. Tracy Hsnvovk, 32 Pts. #9, (CUBA), Gabriel Rosillo Kinderlan, 30 Pts. #19 (VEN), José Pérez Mora, 14 Pts. EN 130 KGS. #3 (CUBA) Oscar Pino Hinds, 40 Pts. #4, (VEN), Moisés Salvador Pérez, 28 Pts. #6 (USA), Jacob Adam Colón, 26 Pts. #13, (CUBA) Ángel Pacheco Romero, 18 Pts. Como han podido apreciar lectores, de ‘CA’ Costa Rica tiene atletas en el Ranking, no así Panamá. Tomen Nota.

Cuando hablamos de Levantamiento de Pesas en Panamá, el primer enfoque tiene que estar en Carlos Chávez,

que participó en losXV ‘JO’, Helsinki, 1952. Sigue Ángel Famiglleti, que asistió a los XVII’JO’ de Roma, 1960.

Vino la época de Idelfonso Lee, que es el pesista panameño que ha participado en más ‘JO’. XVIII, Tokío,1964. XIX ‘JO’ México, 1968, XX JO, Munich 1972. Guillermo Boyd, asistió a los XIX ‘JO’ México, 1968. Henry Phillips, (que es el actual Pres.) asistió a los XX ‘JO’, de Munich, Alemania. Narciso Orán, y Pablo Justiniani, asistieron a los XXI, ‘JO’ en Montreal, Canadá, en 1976. José Díaz, que era un excelente atleta, asistió a los XXIII JO, Los Ángeles q984,y los XXIV,JO, Seúl, 1988. Ricardo Salas, los XXIII, ‘JO’ Los Ángeles, 1984. Tomás Rodríguez, los XXIII ‘JO’ Los Ángeles 1984, y Seúl Corea, 1988. Matilde Ceballos, XXV, ‘JO’ Barcelona, 1992. Alexis Batista, asistió a los JO del Centenario, Atlanta, Georgia, 1996. Es el último pesista panameño en asistir a ‘JO’, que fueron los XXVII de Sidney 2000. Trataré de dar el ranking de nuestros atletas en ambas categorías, para que ustedes lectores lleguen sus propias conclusiones. Tomen nota de Esto.