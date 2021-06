El Lenovo Tenerife se exhibe ante el Barça y fuerza el tercer partido

La reanudación no cambió a un Barça de nuevo con la sensación de temporada larga para piernas y mente, sin reacción ni una buena versión de sus hombres clave. Mirotic no anotó hasta el minuto 25 y pasó desapercibido en la visita a Tenerife. Tampoco funcionó esta vez el empuje de Bolmaro. El Lenovo se enchufó castigando el mal regreso azulgrana al parqué (49-37).

El Barça estuvo lejos del acierto del lunes y tampoco apretó lo suficiente en defensa. Los de Vidorreta en cambio sabían que no podían dejarse nada en el vestuario. El inicio fue fallón en ambos equipos, aunque Huertas ya dejaba pistas del partidazo que tenía vislumbrado. El ex del Barça anotó 10 puntos en el primer cuarto, mientras Pau Gasol y Hanga hacían funcionar a los visitantes.

You May Also Like