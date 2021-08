El Legislativo y el primer mes bajo el mando de Crispiano Adames

En las dinámicas del pleno, Adames también busca imponer su estilo. Logró consenso en la metodología de los debates, específicamente en la duración del periodo de incidencias. Si un diputado no termina de hablar en el tiempo establecido, le cortan el audio y le dan paso al siguiente que está en la lista. Ahora no tienen tiempo para mandar saludos y felicitaciones de cumpleaños. A la fecha, ninguno de sus colegas se ha quejado. Sin embargo, esta técnica ya se ha probado en otros periodos y, al comienzo, los diputados cumplen con lo dispuesto, pero posteriormente, olvidan el tiempo limitado que tienen para hablar y dan rienda suelta a sus discursos.

