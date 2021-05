El legendario Vince Carter sigue machacando los aros con 44 años y vistiendo traje y corbata

El ocho veces all-star aterrizó en la NBA en 1998. Jugó en Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Atlanta Hawks. Entre sus logros personales están el galardón de Rookie of the Year en 1999 y la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2000 .

La periodista Rachel Nichols , quien grabó y subió a sus redes sociales el vídeo de su compañero televisivo volando, lo explicó mejor que nadie. “Vince Carter tiene 44 años, en ropa de vestir, completamente frío y sin calentar . Y todavía puede hacer esto como si nada, simplemente colgándose en nuestro estudio justo antes de The Jump, que casi me lo pierdo. Leyenda”.

Vince Carter se retiró del baloncesto en activo el pasado mes de junio de 2020. El jugador nacido en Florida tuvo un carrera NBA de lo más notable y siempre será recordado por ganar el Concurso de Mates de 2000 y por ser uno de los mejores dunkers de la historia, si no el mejor. Algo que no ha perdido al colgar las botas, pues ‘Vinsanity’ sigue machacando a sus 44 años y vistiendo traje y corbata. Ver para creer.

