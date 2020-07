El Leganés se va a segunda tras empatar con el Madrid; el Granada se mete en Europa

El equipo del mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre, que no dudó en mover el banquillo para formar un equipo ultraofensivo en el último cuarto de hora, prácticamente encerró al equipo blanco, aunque no lograría meter el gol definitivo.

Al ‘Lega’ no le valía otra cosa que no fuera la victoria y esperar después lo que hiciera el Celta, que sólo pudo empatar 0-0 frente al Espanyol tras sufrir el susto de un gol en contra, anulado tras la revisión del videoarbitraje.

El Real Madrid, por su parte, cortó una racha de diez victorias consecutivas y no pudo culminar su pleno de once triunfos tras la reanudación del campeonato después de la pandemia.

