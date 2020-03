El Leganés gana al Valladolid el partido que no se ha jugado por el coronavirus pero sí se ha narrado en directo

No faltó ni la irrupción del VAR aunque, como no podía ser de otra manera, estaba cerrado.

El Leganés ha ganado al Real Valladolid por 2-1, con goles de Arnaiz y Bustinza para el conjunto pepinero y de Enes Ünal , “desde su casa” para los castellanoleoneses, en un encuentro… que no se ha celebrado. Al menos no fuera del twitter del equipo madrileño.

