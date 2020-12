El legado del pionero del prêt-à-porter

“Mi objetivo era la calle, que mi nombre y mis creaciones estén en la calle. Las celebridades, las princesas… Eso no era lo mío. Los respetaba, cenaba con ellos, pero no los veía en mis vestidos”, decía.

“[…] Pierre Cardin ya no está. El gran diseñador de moda que fue, atravesó el siglo, dejando a Francia y al mundo un legado artístico único en el mundo, pero no sólo” eso, comunicó la familia.

