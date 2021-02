El legado de Omar Torrijos a través de las vivencias del pasado

En los escritos de Martínez vemos la silueta de un Torrijos sensible, estratega y consciente de cada paso que daba o retrocedía. Tal como cuenta el periodista, en 1973 fue invitado por el general a su primera visita a España, “donde me recompensó visitando a mi madre y mi familia; fue una forma inteligente de conocerme más a fondo”. De igual forma, en ese momento, en el hogar de Martínez en Asturias, este le comentó acerca del golpe de Estado al presidente Salvador Allende por el general Augusto Pinochet, lo que hizo a Torrijos tomar la decisión de “abrir las puertas de la Embajada de Panamá en Santiago a todos los perseguidos políticos que buscaran asilo”.

