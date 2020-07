El legado de la mujer afrodescendiente

El origen del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente se sitúa en 1992, cuando un grupo de mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana. Su objetivo principal era y es afrontar el racismo desde una perspectiva de género, así como erradicar la discriminación social, económica y cultural que las mujeres afrodescendientes sufren en la actualidad.

Entre sus propósitos está el fortalecer alianzas comunitarias y conseguir el reconocimiento de su cultura y sus valores. Coincidiendo con esta conmemoración, Antoinette Torres Soler, Beatriz Mbula, Heidi Ramírez y Desirée Bela-Lobedde nos revelan algunos de sus referentes y recomiendan lecturas esenciales para entender la historia y la situación actual de las mujeres afrodescendientes en nuestro país y en todo el mundo.

Antoinette Torres Soler

Antoinette Torres Soler.

Mujer migrante y nacida en la Habana hace 45 años, reside en España. En 2014 fundó Afroféminas.com, una comunidad en línea que da visibilidad a las mujeres afrodescendientes en España. Recientemente, también ha creado la empresa Afro & Eco. Tiene un huerto en su terraza.

Sus maestras. “El primer referente es mi madre, una mujer negra brillante, psicóloga de profesión. Desafortunadamente, la perdí cuando solo tenía 56 años. Tengo muchísimos otros, pero me quedo con la afroperuana Victoria Santa Cruz (1922-2014), esa mujer negra que no se sentía víctima, que era consciente de las tantísimas opresiones que vivimos las mujeres negras diaria y gratuitamente. Su pensamiento estaba más centrado en la fortaleza del autoconocimiento y en la descolonización de nuestras propias mentes. Otro ejemplo, sin lugar a dudas, es Bell Hooks. Me apasiona su texto Vendiendo bollitos calientes. Representación de la sexualidad femenina negra. Me encanta descubrir todo lo relacionado con los modelos de representación y la deconstrucción de los relatos estereotipados. Por último, mi compatriota Aída Bueno Sarduy y su interés por convertir y elevar nuestras tradiciones a la categoría de mitología. Todos los saberes que nos han transmitido como la santería, el palo, independientemente de las creencias, son cultura, cultura con mayúsculas, alta cultura, cultura negra”.

Lecturas recomendadas:

‘La hermana, la extranjera’, Audre Lorde (Horas y Horas, 2002)

(Horas y Horas, 2002) ‘El peligro de una historia única’, Chimamanda Ngozi Adichie (Literatura Random House, 2019)

(Literatura Random House, 2019) ‘La urgencia de la interseccionalidad’, Kimberlé Crenshaw (Conferencia TED, 2016).

Beatriz Mbula

Beatriz Mbula. ALEX LARUMBE

Nacida en Valencia y originaria de Guinea Ecuatorial, vive en Madrid. Actriz graduada en Interpretación Gestual en la RESAD, en 2019 debuta como guionista y da sus primeros pasos en la dirección audiovisual con Asunto casting, una webserie que narra de manera anecdótica los castings de una chica negra en España.

Sus maestras. “Ntozake Shange (1948-2018) fue una maestra, escritora, poetisa, directora y performer, que decidió canalizar todo el resentimiento que le producían los abusos hacia las mujeres negras mediante su obra artística. Admiro el hecho de que se construyera a sí misma ante toda adversidad, armándose de valor, fuerza y coraje. Cuando interpreté su obra Para Nenas Negras que han considerado el suicidio, cuando el arcoiris es suficiente comprendí que escribe desde las entrañas. Puso sobre el papel, y luego sobre el escenario, pensamientos que a día de hoy se siguen rumiando en muchas mentes de mujeres negras de todo el mundo, pero que no sabríamos verbalizar. Al hacerlo artísticamente, emerge de manera fluida, concisa, profundamente bella y armoniosamente. Su legado me inspira libertad y valor. Libertad de ser, de ser mujer negra y de amarme por encima de todas las cosas. También de manifestar quién soy, o cualquier otra cosa, mediante diversas formas de expresión”.

Lecturas recomendadas

‘Hija del camino’, Lucía Asué Mbomío Rubio (Grijalbo, 2019).

(Grijalbo, 2019). ‘Olhares negros: raça e representação’, Bell Hooks (Elefante, 2019).

(Elefante, 2019). ‘Ser mujer Negra en España’, Desireé Bela-Lobedde (Plan B, 2018).

Heidi Ramírez

Heidi Ramírez. AUTORRETRATO

Artista multidisciplinar de género no binario, reside en Barcelona. Sus especialidades son la fotografía, la edición de vídeo y la poesía. Se graduó en realización de audiovisuales y espectáculos y el año que viene empieza un grado de fotografía contemporánea y documental creativo.

Sus maestras. “La mujer que más me ha impactado es mi hermana mayor. Más adelante ha habido otres hermanes que también me han influido. Por ejemplo, la fotografía de Zanele Muholi, activista visual cuyo trabajo habla de raza, género y sexualidad. Su obra reescribe y pone en evidencia el dolor por el que pasan nuestros cuerpos, lo denuncia y, a través de ello, crea resistencias, formas de visibilización que giran en torno a nuestra mirada y no alrededor de la mirada blanca. La fotografía, desde sus inicios, ha sido un medio muy racista. Varios casos: las películas de Kodak en los años 70 estaban ‘mágicamente’ calibradas para que solo dieran buenos resultados con personas blancas; o los linchamientos hacia personas negras que se daban y se dan en EE UU, país donde podías comprar una fotografía y otros souvenirs del acto. Pero mira, las personas negras le estamos dando la vuelta a todo esto y decimos: “Tenemos derecho a representarnos (!ojo!, que no a ser representades), disponemos de las herramientas necesarias para contar nuestra propia historia. Nadie nunca más va a venir a apropiarse de ella”. Con la fotografía, Zanele dice esto: “¿Lo escucháis? ¿nos escucháis? Prestad atención”.

Lecturas recomendadas

‘Sweet Thorns’, Tara-Elizabeth Downs (Bookman Express, 2017).

(Bookman Express, 2017). ‘Devuélvannos el oro. Cosmovisiones perversas y acciones anticoloniales’, VV AA (Colectivo Ayllu, 2019).

‘Embrace the Tribe’, Tango Winnie Idjabe Makuale (Autoedición, 2019).

Desirée Bela-Lobedde

Desirée Bela-Lobedde. AINA PAZO HERVERA

Escritora afrofeminista, comenzó su andadura en el activismo estético en 2011 con su propio blog, negraflor.com y desde entonces ha colaborado en varios medios de comunicación. Su primer libro es Ser mujer negra en España (Plan B, 2018) y es coautora del Pecadoras capitales (Penguin Comics, 2020).

Sus maestras. “Mi referente es Kimberlé Williams Crenshaw, académica estadounidense especializada en la investigación sobre temáticas de raza y género. Ella fue quien acuñó ese término que nos gusta tanto mencionar en el feminismo, “interseccionalidad”, en 1989. Además de ser reconocida por ello, Crenshaw es importante para mí por su charla TED en la que también puso en acción el #SayHerName, la campaña que pretende que los nombres de las mujeres asesinadas por la brutalidad policial estadounidense no caigan en el olvido, algo que suele pasar, porque se da más difusión a los asesinatos de los hombres negros que a los de las mujeres. Por otra parte, no quisiera dejar pasar la oportunidad de reconocer como referentes a nuestras madres y abuelas, mujeres negras que resistieron, y gracias a quienes hoy nosotras estamos aquí, resistimos y luchamos. Muchas veces nos vamos a lugares lejanos a buscar referencias, invisibilizando la influencia que han tenido en nuestra vida. Ellas son nuestros puentes hacia nuestras historias familiares, son nuestras proveedoras y nuestras cuidadoras y por esto deberíamos rendirles nuestros respetos siempre”.

Lecturas recomendadas