El legado de la constitución militarista

Es cierto que la arquitectura institucional no representa una varita mágica para producir, automáticamente, un mejoramiento social. Pero, argüir que no tiene relevancia alguna, que da igual tener representantes de corregimiento que concejales—o “legisladrones” circuitales en vez de diputados provinciales o nacionales—es una soberana insensatez.

Fue impuesta por un régimen autoritario. Por ser producto de una imposición, no vincula al cuerpo social, no lo aglutina a su alrededor, no tiene legitimidad.

