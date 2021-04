El Leeds protesta contra la Superliga en su partido contra el Liverpool y Klopp estalla: “Gánatela”

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró muy enfadado por los mensajes de sus rivales y no dudó en criticar su actitud. “Si alguien cree que hace falta recordarnos que tenemos que ganarnos ir a la Champions League… es una broma. Me enfada. Se han puesto las camisetas en nuestro vestuario. Si ha sido una idea del Leeds, no hace falta que nos recuerden nada . Quizás deberían recordárselo a sí mismos”, señaló en declaraciones para Sky Sports.

