El latín es divertido, palabra de Horacio

Hasta hace no mucho, no obstante, estuvo en la política de acción: ha sido desde consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja hasta diputado nacional y senador por el Partido Popular. ¿Volverá? “ Decía Aristóteles que el hombre es un animal político, un politikón . Todos tenemos que estar implicados en la gestión de las cosas comunes, tenemos que ser políticos”, responde, sin cerrar la puerta del todo.

“A medida que te poner a trabajar vas aprendiendo”. Porque para hacer divulgación, comenta el riojano, hay que saber mucho: “Es un trabajo enorme que no se ve, pero supone una gran satisfacción compartirlo con los demás”. Entre sus preferidos en este campo cita a Manuel Toharia, Ramón Gener, Félix Rodríguez de la Fuente y la británica Beard, no sin hacer notar que suelen abundar más los de ciencias que los de letras.

You May Also Like