El lastre de la democracia: Alberto S. Barrow N.

La ocasión es válida para evidenciar cómo los hechos, no solo las palabras, construyen la realidad. Es por eso que no basta declarar o decir que somos un crisol de razas, como eslogan publicitario o de campaña política. Hay que plantearse la necesidad de crear la institucionalidad que genere las políticas públicas para la cohesión, sin renunciar a nuestras diferencias. Es por estas razones que, al margen de cualquier tipo de error, con invitación o sin invitación, celebraremos el logro histórico de todos los panameños, sin ningún tipo de distinción. Porque es el logro nuestro. Porque es una oportunidad para reivindicar el derecho a vivir en un país en el que todos hemos nacido iguales en dignidad y luchamos por ser tratados así, con dignidad.

