El lanzamiento en Europa del servicio de citas de Facebook se retrasa por irregularidades en la privacidad de los datos

El servicio te empareja con amigos de amigos y con personas que no están en tu círculo de amigos , pero no lo hace con tus amigos a no ser que elijas usar ‘Secret Crush’ y ambos os agreguéis.

“Facebook Dating no va de deslizar el dedo o tener que esperar a que le gustes a alguien para tener una primera oportunidad de de comunicarte con él o ella. Si estás interesado en alguien, puedes comentar directamente en su perfil o darle al botón del ‘Like’ para que lo sepa. Y si alguien te lo hace a ti y no estás interesado, puedes pasar”, explica la propia plataforma.

Según el diario The Telegrph , la compañía no ha proporcionado a los reguladores de privacidad irlandeses la documentación adecuada que demuestra que Facebook Dating cumple con las nuevas reglas de privacidad de datos de la Unión Europea – el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) -.

