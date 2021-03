El ‘la,la,la’ de Mónica Nieto no era intriga para Anyuri

Explicó que al final del día, la mayoría de los artistas “usamos Autotune, a Anyuri se le nota que le apasiona lo que hace, y le ha ido muy bien. No hay nada que unas clases de canto no puedan mejorar”, dijo.

Personalmente no conoce a Anyuri, pero sí su música. “Claro que sé quién es ella, he escuchado sus canciones”, dijo.

“Te lo juro que noooo, pero no me vas a creer”, explicó a día a día. Nieto destacó que ‘birrea’ Tik Tok y el video de ella le salió, y el comentario decía “sin Autotune”, destacó.

