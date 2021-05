El Lado Oscuro de la Luz del Mundo de Naason Joaquín García | Noticias Univision América Latina

Sochil Martin se negaba a manosear a un niño de 14 años que estaba frente a ella desnudo, temblando del miedo. La joven de 35 años recuerda que Naasón Joaquín García, el venerado pastor principal de la iglesia La Luz del Mundo, le había ordenado que masturbara al menor.

“‘El Apóstol’ estaba emocionado”, contó Martin a Univision. “El niño temblaba, el niño estaba frío y le di un beso, y el niño estaba helado, no pude”.

El encuentro que ocurrió, según Martin, después de las celebraciones de la independencia de México en septiembre de 2016 había sido planeado por Joaquín.

En esa misma habitación de la casa del pastor en Guadalajara, sede principal de la iglesia, estaba la madre del menor. “Ella sonreía como si fuera algo normal o como que ella ya lo estaba esperando”, anotó Martin.

Joaquín, la máxima autoridad de la iglesia, se enfureció porque su doncella no cumplió con la orden.

“Se vio molesto, no me dijo nada en ese momento”, agregó Martin.

Pero más tarde la golpeó y los golpes fueron tan brutales que no sentía su pierna derecha, según lo denunció la joven mexicoamericana en una demanda civil contra el pastor ante la corte federal del Distrito Central de California.

El niño fue obligado a tener relaciones sexuales con su mamá, según la demanda radicada en febrero de 2020.

Este episodio marcó el comienzo del rompimiento de Sochil Martin con la iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo. Desde entonces Martin empezó un lento y doloroso proceso de rebelión que desató la peor crisis de la iglesia desde que fue fundada en México en 1926 por un ex sargento del ejército de Pancho Villa.

Su batalla también era contra el miedo a Dios.

“Tú entiendes que lo que te pasó es porque simplemente así te tocaba”, explicó Martin, “Porque así Dios lo mandó y luchas mucho con eso, con el tema de Dios, con el tema de la fe, con el tema de la confianza”.

El empujón final para romper su silencio vino poco después. Su marido descubrió un chat sexual de ella con el pastor. Tras una breve crisis matrimonial Martin salió a la luz pública y con el respaldo de su esposo denunció a Joaquín de un historial de 20 años de abusos sexuales que, según ella, se remontan a la niñez, cuando su tía la llevaba a bailar desnuda ante Samuel Joaquín, el padre de Naasón.

“No es correcto que un hombre de Dios, un líder religioso, te toque, te quite la ropa o te fuerce a quitársela, que te tomes fotos para él, para que le tengas que bailar, para que tengas que hacer actos sexuales con esa persona”, explicó.

El testimonio de Martin causó un terremoto en la iglesia. La fiscalía estatal de Los Ángeles, que había tomado su declaración y las de otras víctimas no identificadas, arrestó en junio de 2019 a Naasón en el aeropuerto internacional de esa ciudad. El líder espiritual de 51 años fue acusado de abuso sexual, actos lascivos contra un menor y extorsión. Tres ayudantes afrontaron cargos de violación, tráfico humano y otros abusos sexuales.

“Para mí no es un líder religioso, es una persona demente”, dijo entonces el fiscal estatal Xavier Becerra, quien fue nombrado director de Servicios de Salud (HHS) por el presidente Joseph Biden.

Además de la causa criminal del estado de California basada en el testimonio de cinco mujeres no identificadas, videos y chats telefónicos, el pastor está bajo investigación federal del FBI, según lo declaró en las audiencias previas al juicio el detective de Los Ángeles, Troy Holmes. Algunos disidentes de la iglesia afirmaron a Univision haber sido entrevistados por agentes de ese organismo.

Holmes aseguró en la Corte Superior de Los Ángeles que acompañó a oficiales del FBI a entrevistar en Texas a un menor que aparece en un video con contenido sexual explícito en el que participa Naasón.

La grabación fue hallada en el celular del pastor mexicano. En México avanza una parsimoniosa investigación contra la iglesia por trata de personas y lavado. Pese a que una buena parte de los abusos denunciados ocurrieron en la jurisdicción mexicana la pesquisa no se mueve a la velocidad de la de Estados Unidos debido a presiones políticas, según fuentes familiarizadas con el proceso.

Durante más de seis meses Univision Investiga realizó decenas de entrevistas con testigos de diferentes épocas de la iglesia casi centenaria, consultó registros públicos, documentos judiciales, expertos y periodistas que explican las dimensiones de esta crisis.

Los alegatos apuntan a que los patriarcas de La Luz del Mundo, una familia sin mayor educación ni escrúpulos, impusieron una cultura de sumisión sexual y laboral a sus seguidores usando el temor a Dios como recurso de intimidación para justificar sus abusos y mantenerlos bajo un manto de impunidad. Fue un método que funcionó durante décadas y que les permitió a los Joaquín reclutar sistemáticamente víctimas de sus perversiones sexuales con el artilugio de que su entrega en cuerpo y alma al ‘Siervo de Dios’ no era más que una ofrenda divina.

Los señalamientos contra Naasón conocidos por Univision proyectan la imagen de una iglesia patriarcal dedicada a servir sin condiciones a un hombre tan humano como sus devotos, apasionado por el fútbol, el bistec con papas y el drama del Titanic, pero que se hacía adorar como un dios vivo en la Tierra, infalible, incuestionable e irremplazable.

“En La Luz del Mundo no pierden tiempo en detalles, dicen directamente que su apóstol es el hijo de Dios, el varón de Dios, esto hace que el líder en turno debe tener ciertos cuidados por parte de la feligresía, las niñas, especialmente”, explicó a Univision el analista religioso Elio Masferrer.

“La persona que está siendo víctima de abusos no tiene conciencia de que está haciendo abusada. Hay un sector de la élite que es perfectamente consciente de lo que sucede, pero que lo ve como parte de los atributos del poder”, agregó.

Bajo el iluminado templo de La Luz del Mundo funciona una red de túneles secretos

La iglesia es una institución con una sólida estructura jerárquica, fondos abundantes, ritos masivos e imponentes, y una feligresía con una disciplina casi marcial dispuesta a aplacar con el repudio colectivo cualquier brote de rebeldía.

En ese ambiente, agregan los expertos, los abusos sexuales de los máximos líderes espirituales o la explotación económica de sus seguidores se explican a los fieles como mandatos de carácter divino de forma que ser escogido como acompañante sexual del pastor, sea un niño, una menor o un adulto, no es un pecado de la carne sino una bendición de Dios.

“Es una institución global que ha hecho de la explotación sexual y económica de niños y otros el epicentro de sus operaciones durante décadas”, asegura la demanda civil de Martín contra la Luz del Mundo, Naasón y varios directivos de la congregación por esclavitud, trabajo forzado y beneficiarse económicamente del tráfico de personas.

Martin recuerda que después de desobedecer la orden de Naasón de masturbar al joven, entró en crisis y se tomó varias pastillas que le habían recetado para un dolor crónico de la columna. “Decidí tomarlas todas, me desmayé y recuerdo que desperté en el hospital”.

Historias subterráneas

En el círculo cercano de Naasón, pocas cosas quedaban al azar. Como ejemplo, la Fiscalía de Los Ángeles ha descrito fotografías de una habitación especialmente acondicionada para llevar a las menores que serían víctimas sexuales de Naasón. La fuente de la información es Alondra Ocampo, una de las acusadas que se declaró culpable.

Su abogado Fred Thiagarajah le dijo a Univision que tuvo acceso a una de las fotografías en la que se observa una habitación decorada con un oso de peluche gigante y mariposas de papel colgadas del techo.

“Tiene colores para que les guste a las niñas pequeñas, no creo que un hombre adulto que tenga relaciones con una mujer adulta tendría ese tipo de habitación”, explicó Thiagarajah. “Alondra me dijo que hay túneles y habitaciones que han sido usadas por Samuel y Naasón Joaquín para participar en los abusos sexuales de otras mujeres y niños”, agregó. Ocampo es señalada por la Fiscalía como la principal reclutadora de niñas de Naasón en California.

Martin, quien también denunció ante autoridades mexicanas las prácticas de la iglesia, explicó en su declaración a la Fiscalía General de la República en junio de 2019 las características que Naasón exigía de “las niñas, niños y adolescentes” que serían reclutadas.

“Las selecciona dependiendo del color de piel, tenía que ser clara, no muy morenas, tenías que ser blanca o morena clara, rasgos finos, el cabello de cierta manera, tenías que tener una buena altura”. afirmó. Si le gustaba alguna muchacha por su inteligencia, agregó, la usaba para trabajar en sus empresas, generalmente en el Centro de Comunicaciones Berea Internacional.

Varios de los testimonios obtenidos por Univision y por la fiscalía de Los Ángeles coinciden en la descripción del mundo secreto de los Joaquín en Mexico y Estados Unidos: se habla de muchachas de la iglesia encargadas de identificar a las niñas y jóvenes para que se ajustaran a los atributos físicos preferidos del pastor; de una red de túneles subterráneos que conectan puntos clave de la iglesia en la colonia; relatos de clases de danzas eróticas para niñas que debían luego bailar desnudas frente al ‘Apóstol’; descripciones de cabañas en California en donde Naasón organizaba festines sexuales, y videos y fotografías de orgías dirigidas por ‘El Apóstol’. Y entre las más perversas de las exigencias, la denuncia de que el pastor le pedía a las muchachas de su harem que se hicieran videos teniendo relaciones con animales.

Martín asegura que desde la oficina privada de Naasón, ubicada en lo que se conoce como jurisdicción norte de la colonia La Hermosa Provincia, en Guadalajara, había en su tiempo acceso a un vestidor donde se guardaba la parafernalia de los bailes eróticos de las niñas.

“Ahí tienen la ropa colgada en racks, disfraces, lencería, zapatos, todo lo relacionado de vestir, maquillajes, peines como un camerino, solo hay ropa de tallas pequeñas, extrachicas o medianas, esto porque a Naasón Joaquín solo le gustan las niñas delgadas y pequeñas”.

Al lado de la cocina se mantenía bajo llave un cuarto “donde guarda Naasón los juguetes sexuales, son látigos, esposas, pelucas, todas esas cosas que él usaba como fetiches”. Naason le pagaba 200 dólares a cada niña por su baile y 400 a quien la llevara, según Martin.

En el tercer piso estaba la oficina del pastor que se comunicaba con su habitación y desde la cual había acceso a un pequeño cuarto con un espejo que permitía ver de adentro hacia afuera, pero no al contario, asegura la examante del pastor. En esa habitación, según ella, tenía un “organizador” donde guardaba vibradores sexuales, dinero, dispositivos de memoria externa que descargaba en una computadora portátil negra.

“Con esa computadora negra yo vi que usaba siempre en su escritorio y ahí veía cómo descargaba la información, videos, fotos, de todo lo que ahí se hacía con las niñas y los niños”, afirmó Martin a los fiscales mexicanos que la entrevistaron.

En varias oportunidades los abogados de Naasón han rechazado solicitudes de entrevistas de Univision. En noviembre le dijeron al diario Los Ángeles Times que Naasón “niega categóricamente las acusaciones en su contra y espera un juicio justo”.

En cuanto a las declaraciones de Ocampo de que ella había sido víctima de abusos sexuales en la iglesia desde niña, convencida de que era una bendición de Dios, afirmaron que estaba tratando de congraciarse con la fiscalía difundiendo “alegatos falsos”.

“Esto es un indignante intento de contaminar al jurado”, dijo a Los Ángeles Times el abogado de Naasón, Alan Jackson, al referirse a los señalamientos que Ocampo hizo a través de Thiagarajah.

Según la demanda civil, luego de que Martin empezó a cooperar con las autoridades, la organización intentó comprar su silencio. “Cuando fracasaron, lanzaron una virulenta campaña de desprestigio enviándole los infames ‘reforzadores’ para asediarla y amenazarla en su residencia”, agrega la demanda.

El Siervo en evidencia

Sharim Guzmán, el esposo de Martin, dice que entendió cómo la imagen de santidad de Naasón se instala tan profundamente en la mentalidad de sus seguidores el día que descubrió en forma accidental la conversación de su esposa con el pastor.

En la charla por Whatsapp, obtenida por Univision y confirmada por Martín, Naasón le implora a su doncella que se tome unas fotos con una amiga menor de edad haciendo cosas “canijas” (travesuras sexuales).

En uno de los mensajes, Martin, quien se refiera al pastor como ‘patrón’ y él a ella como ‘patrona’, le dice a Naasón: “Ay, patrón, me vuelves loca”. Él le responde: “Me gusta jugar contigo. Mandarte a hacer cosas sexys”.

Martin envió unas fotografías en las que aparece en ropa interior con su amiga, pero el apóstol le reclamó que no eran suficientemente explícitas. “Me hiciste trampa. No vi sus pechos, ni a ti junto a ella enseñándomelos”, escribió él.

El esposo de Martin quien trabajaba como enlace político de la iglesia en Ensenada, México, recuerda que al desconectar el celular de su esposa para cargar el suyo, alcanzó a ver una parte del diálogo en el que alguien le enviaba un beso a Martin. Cuando se las ingenió para lograr el acceso a la conversación completa no lo podía creer, recuerda.

“Para mí fue algo, un shock, porque dije puede ser Sochil, pero no puede ser el ‘Siervo de Dios’, Sochil me puede estar engañando, pero él no está en esto’’, cuenta Guzmán que fue su primera reacción. “¿Cómo el ‘Siervo de Dios’ le puede decir eso? Si el ‘Siervo de Dios’ es lo máximo en la Tierra, que es lo que te dibujaban en La Luz del Mundo’’.

Al descubrir que los mensajes salían del número telefónico de Naasón, su vida cambió. Algunos miembros de la iglesia trataron de convencerlo de que lo que había visto no era lo que él creía. Él se negó.

Martin notó que su marido estaba indiferente y trató de indagar qué le ocurría. “¿Por qué no le preguntas a tu patrón?”, le respondió él. Finalmente, la joven se sinceró y empezó a contar su historia.

“Es cuando yo le digo que este hombre no es un Siervo de Dios”, afirma Guzmán. “Este hombre no es lo que nos han dibujado, es todo lo contrario, y no puede ser 23 horas un Cristo en la Tierra y una hora un violador”, agregó.

Martín empezó a trabajar con Naasón en 2004 cuando el padre del pastor, Samuel, dirigía la iglesia. Ella respondía a las órdenes y caprichos sexuales de Samuel, pero su hijo Naason también la deseaba, según la denuncia en México. De acuerdo con Martin, su tía se opuso a la relación con Naasón porque pensaba que era una traición al ‘Siervo de Dios’.

“Me dijo que ella me había criado para servirle al Siervo de Dios, no a su hijo”, recordó Martín. “Para entonces yo ya estaba muy enamorada de Naasón Joaquín […] me enamoré de él como tonta, yo ya le había entregado a Naasón todo mi ser, con esto quiero decir que le entregué mi virginidad, yo lo amaba mucho, nuestra relación duró hasta que yo tenía veinticuatro años”, dijo.

De acuerdo con Martin, su imagen de Naasón cambió el día en que ella debió pasar la noche en la casa de una amiga de la preparatoria en Los Ángeles. Según su relato ante la fiscalía mexicana, Naasón le pidió fotografías de la compañera. Ella se las envió. El pastor comentó que estaba muy guapa.

“Además me preguntó que si tenía hermanitas pequeñas, y le dije que sí, que tenía una hermana menor”, explicó. “Me preguntó que cuál era su edad, yo le dije que tenía siete años, me dijo entonces que en la noche cuando la niña esté dormida, que le bajara la ropa interior y que le metiera la mano en sus partes íntimas”, agregó.

Martín afirma que se negó a hacerlo.

“Eso detonó en mí una crisis de ansiedad muy fuerte, tuve como una pérdida de memoria, esto fue porque me decepcionó mucho […] cuando pasó todo eso ya jamás lo miré igual”.

La demanda civil de Sochil contra la iglesia y sus testimonios a Univision describen un culto tipo secta que, además de imponer sus modelos de sumisión sexual, explota laboral y económicamente a sus fieles a través de controles invasivos de su vida privada.

De acuerdo con la querella civil, los Joaquín estaban muy atentos a los ingresos de sus colaboradores cercanos para buscar la forma de sonsacárselos. Sochil relata en la demanda que cuando tenía 17 años obtuvo una indemnización de $50,000 por un accidente automovilístico en el que perdió la vida su hermano. El automóvil iba sobrecargado con los regalos de boda del hijo del pastor.

“Bajo la amenaza del ostracismo y difamación por parte del liderazgo de La Luz del Mundo, la señora Martin fue obligada a entregar la suma completa […] a la Luz del Mundo y al apóstol como una ofrenda especial”, afirma la demanda.

En otra ocasión Martin debió ceder a Samuel Joaquín el monto total de una beca y un préstamo de $60,000 que había recibido para estudiar en la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN). Debió hacerlo “bajo similares amenazas de ostracismo y de mentiras que dañarían su reputación’’.

Primeros indicios

Las alarmas tempranas del escándalo que afronta hoy la iglesia se escucharon desde 1997 en México, cuando un disidente de la congregación presentó una serie de denuncias de abusos sexuales en su contra y de otros menores en manos del entonces líder Samuel Joaquín. El denunciante Moisés Padilla Íñiguez, comerciante de Guadalajara quien estuvo vinculado 18 años a la iglesia, relató cómo fue violado en 1981 por Samuel durante un paseo a Puerto Vallarta. Tenía unos 17 años.

Padilla declaró ante la dependencia que supervisa a los grupos religiosos en la Secretaría de Gobernación de México que la invitación de Samuel fue un honor para él. A su padre Primitivo Padilla, le extrañó, pero le dio permiso con la advertencia de que se “cuidara mucho”, recuerda. Al llegar a la casa en la ruta a Manzanillo, Colima, se sirvió un almuerzo con langosta. Samuel lo invitó a sentarse a su lado e intercambió su plato que tenía una langosta más grande para quedarse con el del joven. “Es como si yo me lo comiera”, le dijo el pastor. De allí salieron a la rivera de un río donde Samuel lo violó, según su detallado relato.

“No intenté hacer nada en contra de su persona por su figura espiritual y por el temor reverencial que le tenía”, explicó Padilla. “Yo le dije a él que ese era un acto de homosexualismo y me respondió diciendo que él era un ángel y que los ángeles no tenían sexo… que no me sintiera mal, que al contrario me sintiera un joven aventurado por haber sabido los secretos del ‘Siervo de Dios'”, declaró Padilla ante la Secretaría de Gobernación.

Nueve personas más denunciaron los presuntos abusos de La Luz del Mundo, pero las investigaciones quedaron estancadas. Ante el silencio de la Procuraduría las víctimas hicieron manifestaciones públicas y huelgas de hambre que no tuvieron ningún efecto. En febrero del año siguiente, dos hombres se presentaron en la casa de Padilla en la Avenida Álvaro Obregón de Guadalajara con el pretexto de que venían a detenerlo en nombre de una autoridad. Cuando Padilla se percató que no tenían orden de aprehensión se dio a la carrera e intentó ocultarse en la casa de un amigo, pero los hombres le dieron alcance y lo subieron a un automóvil.

Padilla fue secuestrado y torturado. Recibió 42 heridas con arma punzocortante, según el reporte de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, Jalisco. “Acuso directamente como autor intelectual a Samuel Joaquín Flores, alias el Siervo de Dios”, dijo entonces Padilla a la periodista de Univision, Athziri Cárdenas Camarena.

Los voceros de la iglesia calificaron de falsas las acusaciones y las investigaciones quedaron en el olvido y la impunidad. José González, exprocurador de Jalisco a quien le correspondió la investigación del apuñalamiento de Padilla, le dijo a Univision que su pesquisa no avanzó principalmente porque Padilla “tenía mucho miedo, estaba muy atemorizado, se sentía que si en esta la había librado en una segunda no la libraría”.

Pasaron 23 años y una vez más un miembro del clan Joaquín afronta cuestionamientos de la justicia, esta vez en Estados Unidos . Naasón se declaró no culpable en la corte de Los Ángeles en septiembre de 2020. Sus abogados han reiterado que la Fiscalía no ha entregado una prueba contundente de la participación de menores de edad en los abusos sexuales y que las relaciones con mayores de edad contaban con el consentimiento de estos. El abogado defensor Alan Jackson se refirió al testimonio de una víctima solo identificada como ‘Jane Doe 4’, que afirma que un joven que aparece en uno de los videos aportados como evidencia es un menor.

“Ella no pudo hacer una identificación precisa porque este joven tenía una máscara”, aseguró Jackson. El abogado sostuvo que investigadores del Departamento de Justicia viajaron expresamente a escuchar el testimonio de Jane Doe y “determinaron por su cuenta que ella estaba completamente equivocada’’. Los detectives, en efecto, se han acercado a dos adolescentes tratando de determinar quién aparece en un video explícito encontrado en el iPhone de Naasón, pero sus conclusiones no se conocen.

Lealtad a prueba

La familia Joaquín, que ha gobernado La Luz del Mundo durante casi un siglo, fundamenta su poder en la base de la feligresía conformada por una clase obrera popular profundamente agradecida por el “sentido de pertenencia” que ha encontrado bajo su credo, de acuerdo con los estudiosos de la congregación. Es una institución que está a la vuelta de la esquina y a la que pueden acudir para solucionar desde el desempleo hasta la soledad, sentirse útiles y protegidos.

La investigadora social Renée de la Torre, quien publicó un estudio sobre La Luz del Mundo, señala que para muchas mujeres que sufrían fuera de la iglesia el abandono de sus esposos por el alcoholismo, la conversión a un culto que prohíbe el licor y castiga al marido irresponsable, contribuyó de alguna manera a una mejor vida de muchas que se unieron a la iglesia.

“La religión no funciona tanto por miedo. Es tan poderosa simbólicamente que en realidad funciona más porque está revestida de elementos trascendentales de gracia”, explicó De la Torre.

Sergio Meza, quien fue pastor de la iglesia, cree que los líderes de la Luz del Mundo se aprovechan de esa creencia y de la ignorancia de sus seguidores presentándose como personas de origen divino. “Oiga usted hablar a Naasón cuando está predicando ¿Qué le halla, qué gracia, qué talento? Estar pegando de gritos cualquiera lo hace. ¡Soy ‘El Apóstol’, soy el elegido y cuantos creen en mí, los llevo al reino de los cielos! En eso se basa su prédica, pero no tiene ninguna educación”, dijo Meza.

Lo dice la Biblia

Rodearse de mujeres jóvenes escogidas al gusto del pastor, no era algo mal visto en La Luz del Mundo. Samuel y Naasón se encargaron de justificar sus hábitos sexuales, según los entrevistados, citando pasajes de la vida lujuriosa de personajes bíblicos como el rey Salomón que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas.

“Y si lo hacía el rey David, si lo hacía el rey Salomón, también lo puede hacer el siervo de su hermano Samuel. También lo puede hacer el ‘Siervo de Dios’: Samuel, Naasón”, afirmó Martin.

Con esos argumentos se consolaban los padres de las jóvenes para quienes era un motivo de orgullo entregar a sus hijas y varones al harén del ‘Siervo de Dios’, señaló Martin. De hecho, en la jerarquía de la iglesia existe una división llamada Herem o Jahazzer para la cual trabajan las doncellas o acompañantes del pastor, los sirvientes, las asistentes reclutadoras y los escoltas.

Francisco Espinoza, un exmiembro de la iglesia, cuenta que uno de los pastores intentó abordarlo sexualmente y para que se sintiera cómodo, sin remordimientos, le citó las palabras del rey David cuando murió Jonatán, su íntimo amigo guerrero.

“Me dijo que David lloraba por Jonatán y decía que el amor de Jonatán le había sido más valioso y más placentero que el amor de las mujeres”, recuerda Espinoza, quien rechazó las incursiones del pastor.

Años después tuvo otra mala experiencia. Esta vez con el gran líder espiritual Naasón Joaquín. Espinoza relató que cuando tenía unos 23 años la mamá de su novia lo pilló besándose y tocándose con su hija. Espinoza fue citado a la oficina de Naasón en San Diego, California, para recibir la consabida reprimenda del apóstol que aún no había llegado a la cima del poder. Espinoza y su novia serían obligados a casarse. La pareja había cometido pecado mortal. Naasón llamó al joven previamente para advertirle que debía presentarse impecable a la cita.

“Te bañas o te vas bien limpio porque vas a hablar delante de Dios, no vas a hablar con cualquier persona, ni nada”, recuerda que le pidió Naasón.

Sentado en su escritorio frente a una Biblia, el pastor le exigió al joven que le contara toda la verdad así fuese lo más íntimo y vergonzoso de lo que había ocurrido entre él y su novia. El acusado asintió y unos minutos después el pastor empezó a pedirle ávidamente detalles de la anatomía de su novia, explicó el joven.

“Que cómo eran sus senos, cómo eran sus partes íntimas, me hablaba de cosas sexuales que a mí me incomodaban”, explicó. “Y de repente lo vi que se empezó a frotar su pantalón y se empezó a meter la mano, así como pues agarrándose su parte”.

Espinoza recuerda que mientras Naasón se restregaba, le pedía nuevamente detalles del cuerpo de su novia. Fue cuando decidió irse, agregó.

“Me fui de ahí. Después me sentí como decepcionado, como traicionado, como que todo lo que yo había sentido y había creído en él, que lo admiraba, se cambió, como a una decepción”, dijo. Espinoza comentó que ese mismo testimonio se lo dio a dos agentes federales del sur de California.

El contagio

La cultura de abusos y encubrimiento que caracteriza a La Luz del Mundo ha contagiado a las autoridades de menor jerarquía de la iglesia, según varios exmiembros que aseguran que algunos pastores terminaron imitando a su ‘Apóstol’ conscientes de que no habría castigo.

Meza, un expastor decepcionado con la iglesia, afirma que dirigió y fundó sedes de la congregación en Baja California, Tamaulipas, Texas y California. Pero de tanto predicar perdió su voz. Al pedirle ayuda para una intervención quirúrgica a Samuel Joaquín, ‘El Apóstol’, heredero del fundador, se negó.

“Dijo: ‘yo no les voy a mandar nada. Si quiere que se cure que venda más tamales para que pague la operación'”, recuerda. El templo de Meza se mantenía con la venta de tamales.

Meza, de 70 años, relató que fue chofer de Samuel, el padre de Naasón que murió en diciembre de 2014. Su cercanía le permitió conocer algunos de los secretos lascivos del pastor siempre rodeado de niñas.

“Un día en la noche me levanté y fui a despedirme de él y veo que las muchachitas estaban sobándole sus piececitos con talquito y todo, y como si eso no fuera trabajo de su esposa”, relató Meza.

En otra oportunidad Samuel le pidió que investigara un escándalo en la iglesia de Nuevo Casas Grande, Chihuahua. Al llegar al lugar y hacer sus primeras indagaciones se enteró de que “el pastor había violado a casi todas las niñas de la iglesia”, recuerda Meza.

“Ese hombre, en su mal corazón, en su malicia, mandó a hacer pegado a la casa pastoral un baño”, recordó el expastor. “Pero la pared del baño daba a la ventana de su casa. Y cuando las muchachitas que se iban a acomedir allí a la iglesia se iban a bañar desde la casa las estaba mirando”. Antes de violar a las niñas, agregó, el pastor trataba de tranquilizarlas diciéndoles que había sido un mandato de Dios. Como castigo fue trasladado a otra ciudad, anotó Meza.

La división de la iglesia encargada de las investigaciones se conoce como la comisión de Honor y Justicia. Meza cree que la misión de la entidad es una broma cruel. “El problema es que, por ejemplo, si esos de Honor y Justicia saben que su jefe está haciendo lo mismo ¿qué pueden hacer ellos? Por ejemplo, lo de Naasón, ¿Con qué cara lo van a llamar a decirle: ‘oiga, hermano, porque están decidiendo eso si el mero jefe está en la cárcel por lo mismo’?”.

Los cargos en California

La imagen inmaculada que Naasón Joaquín García forjó incluso antes de heredar el trono de La Luz del Mundo en 2014, tras la muerte de su padre Samuel, se derrumbó cuando bajó de un jet privado en el aeropuerto de Los Ángeles.

Aquel 3 de junio de 2019 no lo recibieron sus seguidores, sino policías que lo esposaron y trasladaron a la Cárcel para Hombres en esa ciudad. La Fiscalía de California le había formulado múltiples cargos de abuso sexual de menores, pornografía infantil y tráfico humano.

Con él viajaba una de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca, quien también fue detenida. Ese mismo día la Policía arrestó en su casa de Los Ángeles a Alondra Ocampo, considerada la principal reclutadora de niñas de Naasón en California.

En la lista de captura también estaba la asistente personal del ‘Apóstol de Jesucristo’, Azalea Rangel, una abogada mexicana que para algunos era la número dos en la línea de mando de La Luz del Mundo. Esta mujer de 42 años sigue prófuga.

Antes de dar a conocer el resultado de este operativo los detectives de la Fiscalía de California fueron a una residencia de tres niveles en el Este de Los Ángeles en la que se solía hospedar Naasón y donde, según la acusación, ocurrieron algunos abusos. Allí encontraron celulares, tabletas electrónicas y computadoras que ahora son parte del arsenal probatorio de la Fiscalía, así como documentos de identidad falsos, dinero en efectivo y barras de oro.

En el iPhone de Naasón se encontraron cientos de imágenes de pornografía infantil, según detectives que han testificado en la Corte Superior de Los Ángeles.

La detención de Naasón tomó por sorpresa a muchos, incluso a algunas de las víctimas, que esperaban que sucediera en México y que implicara un engorroso proceso de extradición.

Steven Stover, un agente de la Fiscalía, señaló en su comparecencia el 17 de agosto de 2020 que descubrió 205 imágenes “relevantes” en el iPhone de Naasón. Esa etiqueta la colocó a una serie de videos en los que el pastor supuestamente se grabó participando en un trío sexual con un adolescente de 14 o 15 años y su secretaria Azalea Rangel.

Otro ángulo del trío sexual fue filmado desde un iPad, también en poder de las autoridades. El menor abusado vestía un traje oscuro y le pusieron una máscara negra que le cubría la parte superior de su rostro, detalló el agente Stover.

Tras analizar esas grabaciones con técnicas de geolocalización se determinó que el acto ocurrió el 6 de mayo de 2019 en la recámara del ‘Apóstol’ en su casa de Guadalajara, ubicada a solo unos pasos del templo mayor de la congregación.

Las descripciones del material decomisado y los testimonios de las víctimas son perturbadoras.

“Puedes ver a la víctima masculina anónima acostada en la cama, todavía con la máscara, sin ropa. Puedes ver a Azalea Rangel realizándole sexo oral al chico. También teniendo relaciones sexuales con él. Alrededor de cinco minutos marcados en ese video, el acusado (Naasón Joaquín) García aparece a la vista de ese video y está grabando un ángulo diferente de los actos sexuales que están ocurriendo con su iPhone”, describió el agente.

“En ciertos videos a lo largo de esa serie puedes observar a la acusada García acercarse detrás de Azalea y agarrar sus pechos mientras ella está en contacto con ‘John Doe 2’. Además, en otros videos, se puede ver al acusado García realizando sexo oral en el ano de Azalea Rangel”, agrega el detective.

–¿Pudo ver el rostro del acusado García en el video lo suficiente como para identificarlo?– le preguntó uno de los fiscales al detective Stover en la corte.

–Absolutamente– respondió él.

Mensajes de texto en poder de la Fiscalía revelan que las doncellas de Naasón le decían “el niño” al adolescente de la máscara negra. La Fiscalía lo llama ‘John Doe 2’. Agentes del FBI fueron hasta una preparatoria en Texas para entrevistar a ese joven, como parte de una investigación separada. La defensa ha sostenido que el FBI no pudo confirmar la versión y que los fiscales no han demostrado con certeza la edad del muchacho.

Las bailarinas y los juegos

En el iPhone de Naasón también encontraron videos cortos en los que, de acuerdo a los detectives, aparecen menores de edad diciéndole frases amorosas a Naasón y teniendo relaciones sexuales. “Hay una serie de videos en que varias chicas están desnudas realizando sexo oral, penetración vaginal. Lo que describiría como una orgía en una cama”, detalló Stover.

Las niñas pasaban por un proceso de selección en el que incluso se consideraba qué tan cercanos eran sus padres a la iglesia y si habían nacido dentro de la congregación, se reveló en la corte de Los Ángeles. Después las invitaban a participar en un grupo “especial”, cuyos deberes eran servirle café y alimentos a Naasón cuando este viajaba a la ciudad.

Antes de invitarlas a ser “bailarinas”, cada vez con menos ropa, les leían pasajes bíblicos sobre un rey que tenía muchas amantes. Finalmente, para convencerlas, les advertían que negarse a complacer al ‘Apóstol’ era ir contra los deseos de Dios.

Por ese reclutamiento pasaron al menos cinco mujeres, tres de las cuales eran adolescentes cuando ocurrieron los hechos, señala la acusación. Esas tres menores fueron preparadas por Alondra Ocampo, detalló en la corte Thomas Donohue, exagente de la Fiscalía de California.

En el peor momento del abuso, contó, las menores fueron obligadas a desnudarse frente a una cámara y realizaron actos sexuales, como poner crema batida en sus pechos para que las otras niñas se la quitaran con la boca.

Esos bailes eróticos y las sesiones fotográficas llevaban a un solo lugar: la lujosa recámara de Naasón en su residencia del Este de Los Ángeles. El contacto físico era paulatino y se planeaba a través de un juego. Antes de salir a “escena”, Ocampo les pedían que tocaran a Naasón “lo más posible”.

“Ella (una testigo menor de edad) me contó situaciones en las que Ocampo tenía ideas sobre cómo hacer los bailes y cómo interactuar con García durante los bailes, y sugirió un juego (…) escribir partes del cuerpo en un papel, como ‘labios’ y ‘pene’, luego las chicas dibujaban esas partes y después tendrían que besar o tocar esa parte del cuerpo”, describió Donohue.

Entre los mensajes de texto que encontraron los detectives está una conversación en la cual el pastor tapatío pide que usen ‘ruffys’, una droga, para que las menores no se enteraran que habían sido agredidas sexualmente y para que fueran “más complacientes”, afirmaron los fiscales.

“Seguiré luchando”

Las perversiones sexuales de Naasón también se habrían cumplido en un hotel de Beverly Hills. Allí, él habría sido el único espectador de lo que catalogan como una “demostración sexual”. En esa ocasión, sus asistentes Alondra y Azalea sujetaron y penetraron con un juguete sexual a una víctima identificada como ‘Jane Doe 5’.

Alondra Ocampo le dio la espalda a Naasón y ahora lo llama “un monstruo”, dice su abogado Fred Thiagarajah. “Cuando ella fue arrestada entendió que se trataba solo de un hombre y que eso que él había hecho no era la voz de Dios”, dijo su defensor legal a Univision.

Ocampo, una joven casada que nació en Los Ángeles, se declaró culpable de cuatro cargos y se espera que testifique contra el líder de La Luz del Mundo en el juicio.

Su abogado denuncia que ella es otra víctima del pastor y que el padre de este, Samuel Joaquín, la violó cuando tenía nueve años en una habitación secreta del templo mayor en Guadalajara. Su familia, entonces recién convertida al culto, había acudido a un evento en México.

Samuel la tuvo como su “esposa espiritual” varios años y cuando Naasón se autonombró ‘Apóstol’ ella se volvió su reclutadora de niñas en Los Ángeles, relata Thiagarajah.

Lejos de apoyarla, los propios padres y hermanos de Ocampo han dejado de hablarle desde que se declaró culpable. Su defensor legal teme que la congregación tome represalias en contra de su clienta, quien fue puesta en una unidad más segura de la cárcel.

“Su única motivación para dejarme contar su historia es que esto no le pase a ninguna otra niña”, dijo el abogado.

El proceso penal de Naasón ha sido accidentado. Se cayó por una formalidad y la Fiscalía tuvo que presentarlo de nuevo, agregando a una quinta víctima y más carg.

Ante la avalancha de evidencias y el riesgo de que se fugue a un país donde no hay acuerdos de extradición con EEUU, un juez elevó la fianza del ministro a 90 millones de dólares, la más alta en la historia de California. En agosto de 2020, otro magistrado determinó que hay elementos suficientes para juzgarlo.

El caso contra Naasón abrió otro tema vedado en la iglesia: el destino de las donaciones desde varios países y el lujoso estilo de vida del ‘Apóstol’ y su familia. En EEUU, su lista de propiedades incluye un rancho con zoológico en Texas valorado en alrededor de 4 millones de dólares, cinco residencias en el Este de Los Ángeles, tres viviendas en Houston y una casa frente al mar de California que cuesta casi $1 millón.

Viajes en jet privado, autos importados y animales exóticos también son parte de su día a día.

La riqueza de los Joaquín, que contrasta con la pobreza de varios de los fieles de la iglesia, también está en la mirilla de las autoridades de México y Estados Unidos.

El origen de la fortuna de los Joaquín sigue siendo un misterio. Mientras, la congregación niega que su líder y su familia tengan tanto dinero.

“Esa familia está impuesta, como cualquier millonario, a puras comodidades, buenos restaurantes, buenos carros, buena ropa, viajes, vacaciones”, afirma el expastor Sergio Meza.

Entre tanto, Naasón sigue liderando a su iglesia a través de cartas que redacta en su celda. Cuando llevaba cuatro meses de encarcelamiento aseguró en un escrito que se leyó en todos los templos que ya tenía seguidores dentro de la prisión y que estos lo cuidaban de los presos violentos.

“Los hombres que están a mi lado, los que están en mi celda contigua, toda mi línea de celdas, toda mi línea donde su hermano se encuentra, son gente que me han manifestado su cariño, su aprecio, su afecto. Casi casi puedo decir, hasta su amor”, describe la carta.

En víspera de la Santa Convocación de 2020, el evento más importante de La Luz del Mundo que cada año reúne a miles de fieles en la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara, otra carta de Naasón parecía ir dirigida a sus detractores. “Seguiré peleando”, advirtió el pastor.

Sochil Martin dice que ella tampoco quitará el dedo del renglón. “Es necesario que las personas sepan qué existe dentro de esta institución de La Luz del Mundo” dijo a Univisión. “Para que las niñas que son de la edad de mi hija, cuando algún día crezcan, sepan que el mundo no siempre es como parece ser, lindo y hermoso, puede ser un lugar muy, muy oscuro que se esconde detrás de una religión”, concluyó.

*Margarita Rabin y Ahtziri Cárdenas contribuyeron con este artículo.