El Kiel frustra la décima Copa de Europa del FC Barcelona

El Barça no pudo imponer su trepidante ritmo con el que había sometido al PSG en su semifinal ni tampoco fue capaz de llevar al límite a un Kiel que llevaba una paliza física mayor de su duro encuentro, con prórroga incluida, ante el Veszprém. Pero el conjunto alemán no lo permitió, jugando bien sus bazas en ataque, casi siempre con un siete contra seis ante el que no encontró la respuesta más eficaz el nueve veces campeón, lastrado también por el mal partido de algunas de sus figuras como Palmarsson, Cindric o Janc.

El conjunto de Xavi Pascual no consiguió poner fin a su sequía en la máxima competición continental, que ya se alarga a cinco años después de un encuentro en el que no rayó a su nivel y en el que siempre fue a remolque de un rival, duro en defensa y apoyado en la figura del portero danés Niklas Landin.

You May Also Like