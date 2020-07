El Kid suena en la calle… y con polémica

“Mi sueño siempre fue ser futbolista profesional Los que me conocen saben que era buenísimo pero la influencia de este Cantante uff… me atrapo. R. I. P #ElKid”, escribió Chamaco en su cuenta de instagram. Es uno de los artistas más pegados de la nueva era del reggae en Panamá.

“Mi respeto a este artista dónde sea que se encuentre. No me da pena decir que después de Dios gracias a El Kid soy artista”, publicó Chamaco.

Chamaco tiró su pa’tras: “Manin si a usted no le gusta mi opinión y la del público que es quien está atacando más que yo ese tema es su problema. Yo tampoco tengo nada en contra de ninguno. y tu estás más claro que un pocotón que a la hora de tirar algo en cara soy el primero en fila, así que por eso no, igual tienes mi respeto mopri”.

Italian Somalí no se quedó con esa y le respondió: “No tengo nada en contra de ti y los amigos y los hombres se dicen las cosas claras, pero no me está gustando cómo le metes emoji de candela a esto cuando solo ha sido un homenaje al Kid todo el mundo sabe y está claro que esa nota de voz existe hace muchos años la cual @tobelovelove sí estuvo ahí, ni tú ni yo estábamos ahí y ahora @rastalloyd_ lo hizo música. Como fans también la espero, mejor dejemos esas guillas de fomentadera y tratemos de sacar nuestro género adelante”.

