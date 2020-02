El K-Pop que llegará a España en 2020: grupos, fechas, precios de entradas…

Se trata de una cita especialmente esperada por sus seguidores españoles, ya que será la primera vez que actúen en suelo nacional y tendrá lugar tras el anunciado estreno de su nuevo álbum, Map of the Soul: 7 , el próximo 21 de febrero.

Esta ‘boy band’ formada por siete integrantes ha cosechado innumerables éxitos. En 2019, su disco Map of the Soul: Persona se convirtió en el álbum más vendido de la historia de Corea del Sur . También fueron los segundos artistas con más ventas en 2018 en todo el mundo, solo por detrás del rapero canadiense Drake.

Por último, la banda BTS ofrecerá el último concierto de K-Pop confirmado, de momento, en España. Uno de los grupos más reconocidos mundialmente de este género musical llegarán a Barcelona los próximos 17 y 18 de julio en el Estadi Olimpic Lluis Companys como última parada en Europa de su gira MAP OF THE SOUL TOUR .

Se trata de la primera parada del tramo europeo de su gira The Fellowship: Map The Treasure , cuyas entradas tienen un precio que oscila entre los 39 de la localidad más barata y los 189 euros del ticket VIP .

