El juicio de Arquesio Arias y el momento de la justicia

El diputado, que vestía un saco y pantalón azul, no dio la cara a los medios. No emitió palabra alguna. Entró directo a la sala. Siempre ha negado los hechos. Su posición no ha variado desde el principio: asegura que este caso es una persecución política.

El diputado apareció en escena minutos antes de las 10:00 a.m., a pesar de que el acto estaba programado para las 9:00 a.m.

