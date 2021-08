el jugador presiona para irse al Real Madrid pero el PSG se cierra en banda

Pero el jugador no quiere esperar más. ‘La Gazzetta dello Sport‘ pone en boca de Mbappé unas palabras muy claras que le dio a Al-Khelaifi: “Quiero ir al Madrid, no renuevo”.

Los tiempos y el contexto económico juegan a favor del PSG. El Real Madrid no puede pagar lo que piden los galos, que aunque presionen para que Mbappé se quede saben que no depende de él. Prefieren mantenerle un año (con lo que ganarán tiempo para convencerle de que renueve antes de enero) aunque se vaya gratis en 2022.

Nasser Al-Khelaifi , el dueño del PSG, no está dispuesto a dejar ir a su jugador franquicia sin pelear. ‘Le Parisien‘, medio muy cercano a la directiva del Parque de los Príncipes, afirma que las posiciones están totalmente bloqueadas y que el club galo no está dispuesto a negociar .

