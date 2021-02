El jugador de la NBA que ganó más anillos que Jordan y al que nadie recuerda: Robert Horry pide respeto

El debate sobre el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos termina muchas veces con una misma frase: “Pero Michael Jordan tiene seis anillos”. Uno más que Kobe Bryant y dos más que LeBron James. Pero también uno menos que Robert Horry, que recientemente ha alzado la voz pidiendo el respeto que no se le tiene, no porque no se le considere mejor que a Jordan, sino porque no se valora lo que hizo durante su carrera.

En el currículo de Robert Horry aparecen dos títulos con los Houston Rockets (1994 y 1995), tres con Los Angeles Lakers (2000, 2001 y 2002) y dos más con los San Antonio Spurs (2005 y 2007). En todos ellos fue un jugador importante, y en ocasiones hasta determinante y autor de canastas decisivas para la historia. Sin embargo, su nombre nunca sale a relucir cuando se habla de jugadores determinantes o se repasan los nombres propios de la historia de la NBA. Por eso cuando Tom Brady ganó su séptimo título de la NFL de fútbol americano, Horry aprovechó para felicitarle a través de Twitter con un “bienvenido al club de los siete campeonatos”.

“Más de la mitad de las veces me siento menospreciado porque creo que la gente realmente no aprecia lo que hice”, declaró Robert Horry en una entrevista con FOX Sports. “Una parte de mí se enfada porque creo que la gente realmente no respeta lo que hice y realmente no entienden lo que pude lograr. Siempre se duda si fui parte importante [de los títulos] o no”.

La verdad es que Robert Horry sí fue importante en todos y cada uno de los siete anillos que consiguió. En su momento había muy pocos jugadores como él, con sus condiciones físicas. Un ala-pívot que jugaba lejos del aro, con una puntería mucho más que considerable desde la larga distancia y, sobre todo, nervios de acero cuando el balón quemaba. Y todo esto acompañado de un salario relativamente bajo, que permitía a los equipos en los que jugaba poder fichar a estrellas y mantenerlas en plantilla.

Los promedios de Robert Horry a lo largo de su carrera no hacen justicia. En sus 16 temporadas en la NBA firmó 7 puntos, 4.8 rebotes y 2.1 asistencias. Pero aquí es donde entran los famosos ‘intangibles’ y sus golpes sobre la mesa en los playoffs, que sirvieron para que Hakeem Olajuwon en Houston, Shaquille O’Neal y Kobe Bryant en Los Angeles y Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili en San Antonio fueran jugadores de época.