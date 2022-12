El jugador alemn que jug una final del Mundial y no recuerda ser campen

Esto salto las alarmas del rbitro italiano, quien le avis a Bastian Schweinsteiger sobre la situacin. Low y el cuerpo tcnico no aguantaron y reemplazaron a Kramer en el mismo primer tiempo. Luego se conoci que el futbolista sufri una conmocin cerebral y posterior amnesia temporal, por lo que no recuerda haber jugado la final y mucho menos salir campen del mundo con Alemania .

