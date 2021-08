El juez que estaba a cargo de la investigación del asesinato del presidente de Haití abandonó el caso

“Es necesario que todos los actores implicados acepten que se arroje luz sobre el asunto: cuando un magistrado no dispone de los medios necesarios para tratar un caso así, se está bloqueando el caso. Cuando el tribunal donde se encuentra la oficina del magistrado no es seguro y los documentos pueden ser robados, se está bloqueando el caso”, dijo Jean Wilner Morin.

La rapidez con la que el magistrado abandonó este caso, epicentro de la atención nacional, no sorprende a algunos profesionales de la justicia, que no ocultan el peligro de la misión.

