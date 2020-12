El juez deja libre al médico de Maradona mientras dure el juicio por homicidio culposo

Leopoldo Luque ha recibido una buena noticia, dentro de la complicada situación judicial que afronta por su vinculación al fatal desenlace de Diego Armando Maradona, de quien era su médico personal.

Según ha informado ‘Olé’, el juez Orlando Díaz ha aceptado la petición de los abogados del galeno para eximirle de entrar en la cárcel de forma preventiva hasta que se resuelva la acusación de homicidio culposo que hay sobre él. Aunque no ha sido imputado de manera formal ante la Fiscalía de San Isidro, que es quien lleva el caso, los representantes del médico se han adelantado a los acontecimientos. Así, Luque seguirá libre mientras se esté investigando el caso y se celebren los juicios, siempre que no se presenten pruebas al juez que le haga revocar su decisión durante los mismos.

De facto, esta decisión del juez ha sido recibida por el entorno de Luque como una demostración de que no consideran desde la Justicia argentina factible que pueda ser inculpado con ese cargo de homicidio culposo, dado que en otros casos similares sí se suele imponer prisión preventiva durante el juicio.

No obstante, esto no implica que no vaya a ingresar en prisión o que no vaya a ser encontrado culpable por otros cargos. Si es declarado inocente de esta acusación, aún deberá responder de la de abandono de persona a cargo seguido de muerte.

Los abogados de Luque argumentan en ambos casos que Maradona era plenamente consciente de lo que hacía. “Decidía por sí solo y rompía constantemente los contratos tácitos con sus profesionales. (Diego) quería estar solo y así lo manifestaba y echaba a todos de la casa donde se encontraba alojado. La casa la eligieron sus familiares. Le suministraron atenciones médicas necesarias, acorde al síndrome de abstinencia”, defienden los letrados.