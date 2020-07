El Juez de Disciplina de LaLiga defiende al Fuenlabrada y carga contra el Deportivo

Y precisa que, “en todo caso, las consecuencias formales de la celebración o no de los encuentros pendientes es cuestión que han de decidir las entidades competentes “, que son la Federación Española y LaLiga y no él.

“ El Fuenlabrada no ha infringido ninguna norma de los protocolos mencionados, ni ha posibilitado por negligencia o descuido su infracción, sino que se ha limitado a seguir las instrucciones de LaLiga, única competente en la materia. Es imposible atribuir , al menos en esta sede, no ya el origen del contagio, sino una infracción de las normas “, asegura.

“La suspensión o no del derecho del Fuenlabrada a participar en la competición no afecta al Deportivo , que en las actuales circunstancias no ha de tener el menor interés en disputar tal encuentro, carente absolutamente de trascendencia , yendo sus intereses por otros derroteros”, sostiene.

You May Also Like