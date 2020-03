El juego y la ronda

El docente que juega con sus alumnos fortalece la relación con ellos, los conoce de mejor manera y tiene a su favor la confianza y el amor de sus estudiantes, que aceptarán gustosos trabajar en el interior del aula después de jugar. Las rondas infantiles y el juego no solo dan alegría (lo cual de por sí es ya suficiente justificativo para que un docente no deje de realizarlos como parte fundamental en su trabajo cotidiano), sino que fortalecen destrezas, habilidades, valores y actitudes que son muy necesarios para el desarrollo integral de un niño (a), sobre todo en los primeros siete años de vida.

