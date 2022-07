El juego de terror que da tanto miedo que 1 de cada 10 jugadores no pasa de la primera escena

Resident Evil es una de las franquicias más conocidas de los videojuegos. Desde que estrenó en 1996, la saga ha sabido posicionarse como una de las más terroríficas.

Aunque en los últimos años se ha acercado más a la acción, hay un título que volvió a las raíces y da tanto miedo que 1 de cada 10 jugadores no pasa de la primera cinemática.

Se trata de Resident Evil 7, juego que vio la luz en 2017 para las consolas de PlayStation 4, Xbox One y en PC. La obra de Capcom es una de la más vendidas de la serie con más de 10 millones de copias repartidas en todo el planeta.

Ahora bien, según cuenta el medio Millenium, hay un grupo de fanáticos que no superó el primer nivel introductorio, el cual otorga el trofeo de “She’s Alive”. En otras palabras, dejaron el control de la PlayStation antes de controlar al protagonista por primera vez.

Como se recuerda, en Resident Evil 7 vemos un vídeo introductorio en el que descubrimos al personaje central Ethan Winters viajando hacia Luisiana para encontrar a su esposa, quien desapareció años atrás. La atmósfera lúgubre del material audiovisual deja en claro que estamos frente a un título de puro terror.

Asimismo, los motivos para que los jugadores no hayan terminado pueden ser diversos; sin embargo, no es del todo descabellado pensar que el miedo infundido al inicio de la aventura de Ethan Winters en Resident Evil 7 logró detener a más de uno. Así ese 9% que no logró el trofeo se puede traducir en uno de cada 10 jugadores.

Cabe destacar que las personas que compran el juego y no lo abrieron nunca no están incluidos en esta estadística, pues -como se sabe- es necesario para PlayStation que los “gamers” inicien el juego para registrar datos sobre los trofeos.

Por otro lado, la tienda virtual Steam disfruta de millones de videojuegos, pero uno de los últimos que ha llamado la atención es Refund Me If You Can, un juego de terror que invita a sus jugadores a devolver el precio de compra si lo terminan en menos de dos horas.

Su propio nombre, Refund Me If You Can, se traduce del inglés como “reembólsame si puedes”, haciendo referencia a la opción de Steam de devolver un videojuego y recibir el dinero pagado si no hemos superado las dos horas de juego.

Ahora bien, ¿de qué trata Refund Me If You Can? Estamos en frente de un videojuego del género de terror que nos ubica en un laberinto gigante compuesto por más de 100 caminos distintos. El objetivo, claramente, es encontrar una salida. Y si queremos nuestro dinero de vuelta tendremos que escapar sin sobrepasar las dos horas.

Pero no es todo. El videojuego desarrollado por Sungame Studio introduce un monstruo que nos persigue en todo momento mientras buscamos una salida. Asimismo, para aumentar la presión de los jugadores, el título tiene un cronómetro en la pantalla, con el que vemos el tiempo que nos queda para llegar a las dos horas.

Este videojuego, perdido en la historia, es una de las aventuras más terroríficas que puedes imaginar

Aunque el género de terror tenga uno de los catálogos más extensos en la industria de los videojuegos, existen títulos que se apartan del resto por lo espeluznantes que pueden llegar a ser. Sin embargo, a veces incluso las obras maestras pueden quedarse en el olvido sin llegar al público que se merecen. Este fue el caso de “Garage: Bad Dream Adventure”, un videojuego terror japonés con una de las historias más terroríficas que hay.

Por fortuna para los fans del miedo, el juego resurgió a través de Steam hace poco. “Garage: Bad Dream Adventure” fue lanzado en 1999 para PC y Mac, exclusivamente en Japón. No obstante, solo pudo vender unas 3,000 copias pues su editora inicial, Toshiba-EMI, dejó el negocio de los juegos en CD poco después del lanzamiento.

Garage fue dirigido por Tomomi Yuki Sakuba, seguidor del surrealismo, junto a los programadores Akiya Hayashi, Gengo Ito y Hiroki Watanabe. El juego no recae en sustos de salto ni en escenas de horror, en cambio, es su estética biomecánica, fálica, sexualizada (aunque nada sexy) y en tonos oxidados lo que te envuelve en una pesadilla. Lo que calzaría perfecto con su objetivo, pues, supuestamente, la ambientación es un extracto directo de las pesadillas de Sakuba.

No obstante, Sakuba no tenía los derechos de autor para continuar su distribución. Tras andar sin un nuevo distribuidor oficial por años y casi desaparecer del mercado -aunque una copia original estuvo rondando subasta por casi tres mil dólares-, la empresa Hardcore Gaming 101 localizó el proyecto y lo compraron por 600 euros. Fue traducido y relanzado en 2021 para móviles en iOS y Android.

Por otro lado, Garage: Bad Dream Adventure acaba de ser relanzado en Steam para PC. Esta versión es la más completa hasta el momento e incluye cinco espacios de guardado, arte del juego original y es libre de censura, así lo comunicó Tomomi Sakuba a través de Twitter.