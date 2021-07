El judoca argelino Fethi Nourine se retira de los Juegos para no enfrentarse con un israelí: “Palestina es más importante”

Un incidente parecido ya ocurrió en los anteriores Juegos Olímpicos . En Río 2016, el judoka egipcio Islam El Shahaby , tras perder, rechazó estrechar la mano del israelí Or Sasson , en la primera ronda de -100kg. La geopolítica también estuvo detrás de la sanción de la Federación Internacional de Judo a la Federación Iraní: estuvieron excluidos cuatro años por obligar a su representante Saeid Mollaei a dejarse perder con el fin de no enfrentarse a un israelí.

