El joven ciego al que EE UU le ha negado la ciudanía porque “no pudo leer una oración en inglés”

Lucio Delgado, un joven de 23 años ciego, emigró en 2013 desde México hasta Estados Unidos con el objetivo de tener una educación mejor y optar a mayores oportunidades, según ha informado CBS.

Tras siete años en el país, Delgado decidió presentarse al examen de ciudadanía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), pero no se esperaba lo que ocurriría ese día que era tan importante para él.

El joven se había preparado la prueba aprendiendo el idioma en la escuela, escuchando la radio y televisión y estudiándose los todo lo relacionado sobre la historia pasada y actual de EE UU que pudiera entrar en el examen.

Durante la prueba, y tras las preguntas orales, Delgado se topó con el que sería su gran impedimento para obtener la nacionalidad estadounidense: leer una oración en inglés. El joven, obviamente, no pudo leerla dada su condición, por lo que los examinadores le ofrecieron como “alternativa”, leer la misma frase pero con las letras más grandes.

El mexicano explicó que era completamente invidente de nacimiento y pidió que le facilitaran la misma oración en braille, pero en la oficina no contaban con este sistema. Finalmente, uno de los oficiales le comunicó que tendría que presentarse a otra prueba con un informe médico que acreditara su discapacidad visual para que no tuviera que realizar el examen de lectura.

Sin embargo, Delgado no tiene seguro médico ni ingresos suficientes que le permitan pasar por la consulta de estos especialistas. “Realmente no esperaba que no me proporcionaran ese elemento tan básico [la oración en braille]. Fue una gran sorpresa, sinceramente”, afirmó Delgado a The Washington Post.

Finalmente, el joven recibió el resultado de la prueba: “Lamentablemente, no pudo lograr una calificación aprobatoria en la parte de lectura del examen de naturalización”, rezaba el texto, que indicaba que “desafortunadamente” no había podido “leer una oración en inglés”.

Otro examen a finales de mes

Su caso ha copado los medios de comunicación estadounidenses, lo que ha provocado que los procedimientos empleados por la USCIS se sitúen en el punto de mira de la población, que ha empatizado con Lucio Delgado.

Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha explicado a BBC que ya se ha implantado en el sistema la lectura en braille, y que se encuentra en funcionamiento desde noviembre de 2019, meses después de que el mexicano se presentara a la prueba.

Delgado tiene una fecha a finales de este mes para otra prueba, según ha informado un abogado del joven, que ha explicado que la USCIS contactó con el para citarle.