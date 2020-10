¿El jefe puede ‘espiar’ mis mensajes de Whatsapp en el móvil de empresa?

En ese sentido, advierte de que “si no se da uno de estos requisitos podría considerarse una vulneración”. Además, agrega que “si el uso personal no es en tu horario laboral no podrían sancionarte”. En cambio, “si es en tu horario sí siempre que sea de forma reiterada”.

En definitiva, para que la empresa puede ‘espiar’ el correo electrónico corporativo de un empleado se tiene que avisar previamente al trabajador. Además, esta vigilancia no puede extenderse a las conversaciones personales, sino que ha de ser justificada, estar pensada para controlar que se está realizando correctamente el trabajo y tiene que ser proporcional, que no afecte a la intimidad del trabajador, afirma la codirectora de reclamador.es.

Pero aun no existiendo dicho protocolo, la empresa podría llegar a revisar las comunicaciones de los equipos de trabajo que pone a disposición de los trabajadores y no vulnerar sus derechos fundamentales.

Si el trabajador no recibe esta información porque la empresa no dispone de ningún protocolo sobre las reglas de uso, “el empleado podría crearse una ‘expectativa de privacidad’ con lo cual, si la empresa leyera sus mensajes, podría llegar a considerarse por un juez como una violación del derecho a la intimidad del trabajador y sancionar a la empresa”, indica Iván Ciudad.

