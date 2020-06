El jefe de la policía de Houston pide a Trump que “mantenga la boca cerrada” tras pedir “mano dura” a los agentes

A su juicio, la actual situación no requiere de un “dominio” hacia los ciudadanos, sino llegar a una estabilidad a través de otros medios. “No se trata de dominar; se trata de ganar los corazones y las mentes”, señaló el agente, que ha instado al dirigente que ejerza su papel como presidente y deje a un lado las películas de ficción. “Es hora de que sea presidencial y no de que siga pensando que está en El Aprendiz (…) Esto no es Hollywood, es la vida real y vidas reales están en riesgo”.

Según el medio sdpnoticias, Acevedo ha indicado a Trump que se guarde sus recomendaciones si no va a aportar nada constructivo, ya que esa “mano dura” que sugiere para evitar manifestaciones implica también un riesgo para las personas. “De parte de los jefes de policía en este país, por favor, si no tiene algo constructivo que decir, mantenga la boca cerrada porque está poniendo a gente joven en riesgo”

You May Also Like