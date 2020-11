El jefe de la bancada republicana en el Senado consideró que Donald Trump “tiene derecho” a cuestionar las elecciones presidenciales

El jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Foto: Stefani Reynolds/via REUTERS

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo este lunes que el presidente Donald Trump está “100% dentro de sus derecho” a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales en las que resultó ganador el demócrata Joe Biden, y puede de esta manera considerar distintas opciones legales.

“El presidente Trump está en su derecho al 100% a investigar las denuncias de irregularidades y a sopesar sus acciones legales”, indicó Mitch McConnell en el pleno del Capitolio. El republicano que dirige la bancada mayoritaria dijo que “si esta vez se hubiera producido una irregularidad de una magnitud que afectara el resultado, entonces todos los estadounidenses deberían desear que éstas sean expuestas”.

“Si los demócratas se sienten confiados en que esto no ha ocurrido, entonces no tienen ninguna razón para temer un escrutinio adicional”, agregó.

Los dichos de McConnell, los primeros desde que Biden fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales, se producen en un momento en el que los aliados de Trump en el Congreso se están mostrando reacios a felicitar a Biden o presionar al presidente para que acepte el resultado.

McConnell dijo que el proceso seguirá su camino y “llegará a una conclusión”. A la fecha, la mayoría de los líderes republicanos han evitado felicitar a Biden por su victoria. Algunos han defendido las alegaciones de Trump, mientras que otros se han mantenido en silencio. A la noche del lunes, cuatro de los 53 senadores de ese partido han congratulado al futuro mandatario. También lo ha hecho George W. Bush, el único ex presidente republicano que sigue con vida.

Trump, por su parte, se ha negado a conceder la carrera presidencial alegando que el proceso estuvo empañado por la realización de millones de votos ilegales. Al momento el mandatario está organizando su ofensiva legal, por la cual planea llegar hasta la Corte Suprema, pero no ha habido indicios o pruebas de irregularidades en los votantes o de fraude generalizado en las elecciones.

“Nuestras instituciones están diseñadas para lidiar con esto”, dijo McConnell al inaugurar el Senado. “Tenemos un sistema establecido para considerar distintas preocupaciones y el presidente Trump está 100% en su derecho de investigar las denuncias de irregularidades y sopesar posibles acciones legales”, agregó.

Por su parte el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que la negativa de los republicanos a respaldar los resultados de las elecciones es “extremadamente peligrosa y extremadamente venenosa para nuestra democracia”.

Schumer dijo que las demandas electorales pueden ser válidas pero deben basarse en pruebas y hechos. “Joe Biden ganó la elección en forma justa”, dijo Schumer.

Biden, no obstante, ya ha comenzado a actuar como presidente electo. En su primer día laborable desde que las grandes cadenas anunciaran los resultados, Biden se enfocó en los que serán los esfuerzos de su administración para abordar la pandemia de COVID-19 una vez tome posesión.

Por la mañana, anunció que Vivek Murthy, David Kessler y Marcella Nunez-Smith serán los codirectores de un grupo de trabajo contra el coronavirus. “Buscaremos llevar nuestro plan a la acción apenas tomemos posesión. El grupo proveerá asesoramiento en base a los principios científicos. Buscaremos que los testeos estén disponibles, lo mismo que los esfuerzos de rastreo”, detalló.

Horas después se hizo eco del anuncio de Pfizer sobre la efectividad de su vacuna en base a los resultados preliminares de su estudio de fase 3, y luego pronunció un discurso en el que instó a la población a usar mascarillas.

“Aún si la vacuna s aprobada, todavía no estará ampliamente disponible durante varios meses” y, en consecuencia, “el desafío ante nosotros sigue siendo enorme”. “Las infecciones se acercan a los 10 millones. La semana pasada, superamos los 120.000 casos en múltiples ocasiones y las proyecciones muestran que podríamos perder 200.000 vidas más antes de que la vacuna esté ampliamente disponible”. Ante ese escenario, indicó, el uso del tapabocas se vuelve crucial.

“No importa por quién votaron, podemos salvar decenas de miles de vidas si usamos mascarillas en los próximos meses. No son vidas demócratas o republicanas, sino vidas estadounidenses. Les impoloro, usen mascarilla. Por ustedes, por sus vecinos. No es una declaración política sino una buena manera de comenzar a unir a nuestro país. Esto no es para hacer qué sus vidas sean menos cómodas o para sacarles nada, sino para volver a la normalidad lo más rápido posible”, expresó.

