El ITBMS; detalles importantes | La Prensa Panamá

En cuanto a los restaurantes y lugares similares, debemos resaltar los siguientes detalles que guardan relación con el ITBMS:1. En el caso de los servicios prestados por los restaurantes, bares, discotecas y similares, el total de la facturación será la base imponible sobre la cual se aplicará el ITBMS.2. Es importante indicar que de acuerdo al numeral 6 del literal a) del parágrafo 8 del artículo 1057-V del Código Fiscal (que indica que los productos alimenticios se encuentran exentos del ITBMS), se consideran exentas del ITBMS las transferencias de pan, pasteles, dulces, frutas, quesos y demás productos alimenticios, así como de bebidas no alcohólicas o refrescos realizadas por panaderías, pastelerías, dulcerías y queserías, siempre que las mismas cuenten con un aviso de operación que ampare dichas actividades.3. No se consideran como exentos del ITBMS los servicios que sean afines a los prestados por restaurantes, fondas, cafeterías bares, discotecas y similares que vendan bebidas alcohólicas, los cuales sí deberán facturar el ITBMS con una tasa del 7%. 4. El ITBMS posee una tasa general del 7% y una tasa específica en el caso de las bebidas alcohólicas del 10%.

