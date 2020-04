El IRS todavía debe enviar 62 millones de ‘cheques’. Revisa esta información si aún no lo has recibido | Noticias Univision Dinero

Si aún no has recibido tu ‘cheque’ y eres elegible recuerda que si presentaste tu declaración de impuestos del 2019 y pediste un depósito directo para tu reembolso, esa será la cuenta a la que el IRS enviará el pago de impacto económico. Si no brindaste esa información puedes utilizar la herramienta Get My Payment para colocar tus datos (esto si aún no ha sido programado el envío de tu ‘cheque’). De lo contrario, el pago será enviado por correo.