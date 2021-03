El IRS evalúa postergar hasta mediados de mayo la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, según reporte de Bloomberg | Noticias Univision Dinero

Y cuando afronta un retraso de millones de declaraciones de impuestos sin procesar del año pasado y de la actual temporada de taxes. Un análisis de The Washington Post reflejó que la agencia aún tiene por procesar 24 millones de declaraciones, a lo que se suman las que han sido presentadas para solicitar los cheques de estímulo que no fueron enviados. Al menos quedan por procesar del año pasado 2.4 millones de declaraciones de impuestos enviadas en físico, según el periódico.

You May Also Like