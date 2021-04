El IRS dice que comenzará a enviar en julio el crédito tributario de hasta $3,600 por hijo o Child Tax Credit | Noticias Univision Dinero

El IRS enfatiza que presentar una declaración tributaria este año es crucial para las familias de bajos y moderados recursos que usualmente no requieren cumplir con este requisito. “Históricamente, muchas de estas familias se quedan sin recibir el crédito por trabajo y el crédito por hijo porque no presentan una declaración”, dijo la agencia federal.

Una premisa importante es que el plan de estímulo aprobado por el Congreso en marzo estipuló que este año se ofrezca este alivio a hogares que de otra manera no habrían sido elegibles, como las familias pobres que hasta el momento no cumplían con el requisito de tener un ingreso ganado (earned income) de al menos $2,500 al año.

