El invierno castiga nuestra piel, es el momento de cuidarla más que nunca

Le debemos mucho a nuestra piel. Gracias a ella nos relacionamos con los demás, podemos trabajar, obtenemos placer y, en el sentido literal, le debemos la vida. Porque sin piel no se puede vivir . Cuidémosla con más cariño en invierno. Es una época difícil para ella. Y no siempre se lo ponemos fácil.

