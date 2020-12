el invento de Amazon para que hagas deporte sin pasar frío

Además de ser unos cómodos tres en uno que, tan pronto nos sirve para escuchar música como para calentarnos las orejas o proteger los ojos mientras dormimos, este gadget nos ofrece grandes prestaciones en cada una de sus formas. Por ejemplo, si hablamos de los auriculares bluetooth que incluye son ultrafinos para no generar molestias al tiempo que incluyen una consola de control fácil de manejar y táctil en la zona de la frente para no tener que apretar la zona de las orejas. También tienen tecnología para bloquear el ruido ambiental si, en vez de para hacer deporte, el usuario prefiere usarlos para dormir y una autonomía de 10 horas para que no haya que preocuparse de quedarse sin música en ningún momento.

