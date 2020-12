El ‘internet de las cosas’, el sistema de interconexión que revolucionará 2021

De esta forma se contempla una mayor inclinación hacia los aspectos sociales e industriales que se avecinan con el nuevo año. Para los negocios será necesario complementar sus servicios y productos con catálogos y accesos digitales que permitirán al consumidor poder tener una mejor experiencia, a su vez que no se requerirá un trabajo tan excesivo por parte de los trabajadores. Como indicó Marr: “Muchos puntos de venta no esenciales pueden cerrarse temporalmente con una interrupción mínima en nuestras vidas, gracias en gran parte al surgimiento del comercio minorista en línea. Sin embargo, las tiendas que suministran productos básicos como alimentos y medicinas deben permanecer abiertas para satisfacer las necesidades básicas de la población local”.

El aumento de internautas en el mundo alcanzó un 7% de crecimiento en 2020, que se traduce en 4 mil 540 millones de personas (59% de la población mundial). Esto se subdividió en 5,19 mil millones de usuarios únicos de teléfonos inteligentes (una penetración del 67%) y 3,80 mil millones de usuarios activos en redes sociales (una penetración del 49%), según un informe presentado por We Are Social y Hootsuite en 2020.

You May Also Like