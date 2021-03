El internado médico, libertad de cátedra

La globalización y la internalización de la educación son determinantes en los procesos de aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos de un país, por lo cual hace necesario promoverlos y reconocerlos desde el Estado y garantizar que la formación obtenida en Panamá y en el extranjero cuente con estándares de calidad. ¿ Cuál es el mecanismo por el cual el Estado garantiza un conocimiento básico para atender panameños en los hospitales públicos sin interferir con el artículo 105 de la Constitución ? Un examen de conocimientos básicos en medicina por una organización independiente, sin fines de lucro, fundada en 1915, cuya misión es proteger la salud de las personas a través de una innovadora evaluación de los profesionales de la salud y que permita asignar las plazas del internado disponibles, según la calificación obtenida. El médico interno es un estudiante del posgrado de especialización en medicina clínica que se imparte en la Facultad de Medicina de la UP, en coordinación con el Minsa y la CSS. Tiene la ventaja que le ofrece un título académico por los dos años adicionales docentes asistenciales recibidos, para complementar la formación de medicina que se realiza. Estos módulos académicos están enfocados en los programas nacionales del Minsa y avalados por una universidad afiliada al Convenio Andrés Bello. El rol de funcionario al internado es lo más valioso que posee Panamá, ya que permite que el médico interno pueda pagar seguridad social, garantiza la continuidad académica y permite justicia social: que no exista fuga de cerebros de panameños humildes.

El internado médico no es un servicio social obligatorio en Panamá; es un entrenamiento hospitalario como funcionario al médico egresado de pregrado de cualquier universidad, que prepara al estudiante para su desempeño autónomo como profesional de la salud, gracias a un plan de delegación progresiva de responsabilidades bajo supervisión docente, enfocado en dos grandes áreas: una, a la atención primaria y las normas integrales de salud para la población y el ambiente del Minsa, y la otra, dirigida a la atención hospitalaria y/o de consulta externa de pacientes. Este entrenamiento tiene una dedicación horaria donde se incluyen: horas teóricas, horas prácticas y prácticas asistenciales bajo supervisión de docentes de la Universidad de Panamá (UP).

